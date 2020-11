Coronapersconferentie: geen grote nieuwe coronamaatregelen, kerst blijft onduidelijk

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven dinsdagavond weer een coronapersconferentie. Veel grote nieuwe coronamaatregelen worden er niet verwacht, wel is het zeker dat de extra maatregelen van twee weken geleden komen te vervallen.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Veel mensen hopen iets te horen te krijgen over de maatregelen tijdens de feestdagen in december. Eerder zei Rutte hier inhoudelijk nog niets over te kunnen zeggen. Wel licht hij dinsdagavond waarschijnlijk toe hoe de besluitvorming rondom die maatregelen zullen gaan.

Lees ook: De Jonge: ‘Onszelf geen derde coronagolf onder de kerstboom cadeau doen’

Extra maatregelen

De extra maatregelen die twee weken geleden werden afgekondigd komen woensdagavond om 23.59 uur te vervallen. Vanaf donderdag mogen daarom pretparken, theaters, bioscopen, zwembaden en bibliotheken gedeeltelijk weer open. Ook mag je thuis weer meer mensen uitnodigen en mag je in het opnebar weer met z’n vieren samenkomen.

De persconferentie begint om 19.00 uur en is live te zien op SBS6. De persco is ook live te volgen op de site en in de app van Hart van Nederland.