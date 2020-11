Nederland moet erop rekenen dat tijdens kerst nog veel coronamaatregelen zullen gelden. Dat liet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid doorschemeren na het corona-overleg dinsdagmiddag met een deel van het kabinet.

“We moeten onszelf niet onbedoeld onder de kerstboom een derde golf cadeau doen”, zei De Jonge. “Dat kunnen we ons allemaal niet veroorloven natuurlijk.” Tegelijkertijd benadrukte de minister dat er “wel iets mogelijk moet zijn bij kerst”. Maar wat dan precies, kon hij nog niet zeggen.

Ook dinsdagavond wordt op de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge nog geen concreet plan verwacht voor kerst. Dat er dinsdag weer minder nieuwe besmettingen zijn bijgekomen dan in vorige dagen, verandert daar niets aan, zeggen Haagse bronnen tegen Hart van Nederland.

‘Thanksgiving-scenario’ voorkomen

Volgens het kabinet is het virus beheersbaar als er dagelijks zo’n 1200 besmettingen bijkomen. Over de huidige aantallen maakt minister De Jonge zich nog steeds zorgen, ook vanwege de aanhoudende druk op de zorg. “Het besmettingsniveau is heel veel lager dan het was, maar nog steeds heel veel hoger dan het moet zijn”, aldus De Jonge.

Binnen het kabinet wordt gesproken hoe een scenario zoals zich in Canada voordeed, kan worden voorkomen. Daar liep na de feestdag Thanksgiving het aantal besmettingen weer flink op. Een paar weken van zeer strenge maatregelen om het aantal besmettingen flink terug te dringen voor de feestdagen is in ieder geval geen optie, liet minister De Jonge weten.

