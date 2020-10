De CoronaMelder-app stuurt zo’n 10.000 keer per dag een melding uit naar een Nederlander die in de buurt is geweest van iemand die positief is getest op corona. Dat schrijft de NOS. De app is alleen nog niet altijd even accuraat. In enkele gevallen kregen mensen een melding als ze buiten anderhalve meter van een besmet persoon waren geweest.

Dat erkent Ron Roozendaal, die bij het ministerie van Volksgezondheid aan het roer staat van de app. De app, die inmiddels 3,7 miljoen keer is gedownload, herkent in het overgrote deel van de gevallen goed of iemand in een straal van 1,5 meter van een besmet persoon is geweest. “Maar in een klein deel van de gevallen was je op grotere afstand.”

Melding bij 3 meter afstand

Zo’n zeventig procent van de mensen die een melding krijgen, is sowieso binnen 1,5 meter afstand van een besmet persoon geweest, schat het ministerie. Zo’n twintig procent krijgt de melding als er tot drie meter afstand is geweest.

De NOS meldt dat van de tachtig mensen die bij een praktijktest op een Defensieterrein op grotere afstand stonden, een paar proefpersonen een melding kregen terwijl ze tussen drie en tien meter afstand hielden. “Dat zijn kleine aantallen, maar op 10.000 meldingen per dag zijn dat er alsnog tientallen”, zegt Roozendaal. “Het ging daarbij wel om mensen die langere tijd bij iemand met corona in de buurt waren.”