De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft toenemen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’ en de effecten van die lockdown zijn nog niet duidelijk te zien. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op dinsdag: 10.315, dat zijn er 31 minder dan maandag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op woensdag: 2.376, dat zijn er 18 meer dan dinsdag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op woensdag: 454, dat zijn er 16 meer dan dinsdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 7.070

Update 06:58 – CoronaMelder stuurt 10.000 meldingen per dag uit

De CoronaMelder-app, inmiddels 3,7 miljoen keer gedownload, stuurt zo’n 10.000 keer per dag een melding uit naar een Nederlander die in de buurt is geweest van iemand die positief is getest op corona. Dat schrijft NOS. Ron Roozendaal, chief information officer van het ministerie van Volksgezondheid, zegt tegen de NOS dat de app in het overgrote deel van de gevallen goed herkent of iemand in een straal van 1,5 meter van een besmet persoon is geweest. “Maar in een klein deel van de gevallen was je op grotere afstand.”

Update 06:43 – Plek zat in Amsterdamse coronateststraten

Coronateststraten in Amsterdam hebben sinds eind vorige week te kampen met een overcapaciteit. Yvonne van Duijnhoven, hoofd infectieziekten bij de GGD Amsterdam, meldt op Twitter dat 35 tot 55 procent van de beschikbare testafspraken onbezet blijft. Volgens het GGD-hoofd komt dat voor een groot deel omdat mensen van buiten de regio door opschaling dichter bij huis terecht kunnen voor hun coronatest.

Vandaag schaalden we volgens plan op naar ruim 5800 testen pd (200 extra RAI, 250 extra Plein 40-45 en 200 extra Zuidoost). Helaas sinds vrijdag 35-50% testafspraken onbezet. Voor groot deel omdat mensen van buiten regio weer dichterbij terecht kunnen. Dus milde klachten? Test! pic.twitter.com/tXcy2nv9qI — Yvonne v Duijnhoven (@YvanDuijnhoven) October 28, 2020

Update 04:31 – Ouderen vrezen nu al eenzame kerstdagen

Ruim 40 procent van de Nederlandse ouderen verwacht dit jaar Kerstmis alleen of hooguit met de eigen partner te vieren. Sowieso zitten veel senioren momenteel alweer weken binnen, in hun eentje, schrijft het AD op basis van een enquête van ouderenbond ANBO onder 1066 mensen.

Uit de enquête komt naar voren dat 41,9 procent van de ondervraagde ouderen stelt Kerstmis “alleen of met mijn partner” te gaan vieren. Een kleine 13 procent heeft vooralsnog het plan die dagen ‘alleen met ons eigen huishouden’ door te brengen. Zo’n 27 procent zal thuis mensen ontvangen of zelf op bezoek gaan bij familie of vrienden. Slechts 0,6 procent gaat “online iets speciaals met elkaar doen”.

Update 04:02 – ‘Reguliere en coronazorg zijn niet volledig draaiende te houden’

Het is ondoenlijk om zowel de coronazorg als de reguliere zorg de komende weken volledig draaiende te houden. Dat zegt Chief Nursing Officer Bianca Buurman in het AD. Buurman is de belangrijkste adviseur van zorgminister Hugo de Jonge over verpleegkundige zorg en pleitte eerder al voor meer geld voor het opleiden en behouden van verplegend personeel.

Volgens Buurman staan ziekenhuismedewerkers door het oplopende aantal besmettingen “met hun rug tegen de muur”. “We weten dat komende vier weken nog minimaal twee keer zoveel coronapatiënten in het ziekenhuis gaan komen. De zorg voor hen is intensiever omdat je helemaal ingepakt staat, per patiënt zijn dus meer verpleegkundigen nodig. Tegelijkertijd willen burgers met andere ziekten ook geholpen worden. We hebben gewoonweg de mensen niet om dat te doen.’’

Update 03:30 – Nieuwe update over coronadrukte in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt nog altijd. Daarom vertelt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg ook donderdag wat dit betekent voor de zorg, niet alleen voor de coronapatiënten maar ook voor mensen met andere aandoeningen. Kuipers geeft zijn update vanuit het universitair ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam.

Ziekenhuizen behandelden donderdag 2376 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Van hen liggen 1831 op een verpleegafdeling. Dat is het hoogste aantal sinds begin april. Op de intensive cares liggen 545 coronapatiënten, en dat is het hoogste aantal sinds begin mei. In de afgelopen twee weken is het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen gestegen met ruim 650 en nam het aantal patiënten op de ic’s toe met bijna 250.

Van de 545 Nederlandse coronapatiënten op een ic liggen twee op zo’n afdeling in het Duitse Münster. Duitsland is bereid tientallen Nederlandse ic-patiënten over te nemen, zodat ziekenhuizen hier lucht krijgen.

Kuipers verwacht dat het aantal patiënten in de ziekenhuizen voorlopig nog wel blijft stijgen. En ook daarna zal het nog lang duren voordat de bezetting is gezakt naar het normale peil.

Update 02:18 – Geen coronabesmettingen meer op marineschip in Caribisch gebied

Het marineschip Zr.Ms. Groningen heeft haar operaties in het Caribisch gebied hervat. Het schip had uit voorzorg enige tijd haar bemanning in isolatie geplaatst naar aanleiding van een besmetting met het coronavirus. De GGD Curaçao heeft de voltallige bemanning van het schip getest op Covid-19 en constateerde hierbij geen nieuwe positieve gevallen.

Het stationsschip voert patrouilles uit voor Defensie in het Caribisch gebied. Ook vaart het patrouilles voor de Kustwacht en is het schip in te zetten bij noodhulp en operaties tegen de drugssmokkel.

Het bemanningslid bij wie enige tijd geleden als eerste Covid-19 werd geconstateerd en wier besmetting de aanleiding was voor de isolatie, maakt het goed.