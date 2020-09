Disco's blijven dicht: bekijk hier alle coronamaatregelen uit de persconferentie

Discotheken en clubs moeten de deuren voorlopig gesloten houden. Dat blijft volgens minister-president Mark Rutte noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus binnen de perken te houden. “Het risico op nieuwe uitbraken is gewoon te groot,” aldus de premier tijdens de persconferentie van dinsdag.

Het is één van de zaken die bekend werden in de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge over het coronabeleid. Volgens de ‘routekaart’ die het kabinet eerder dit jaar presenteerde voor de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen, zouden de discotheken en clubs op 1 september wellicht weer open kunnen. Toen al werd gewaarschuwd dat dit afhankelijk zou zijn van de situatie op dit moment.

Ontwikkelingen ‘niet alarmerend, wel spannend’

Rutte noemt de ontwikkelingen op dit moment “niet alarmerend”, maar wel “spannend” nu de vakantie voorbij is en scholen en sportverenigingen weer zijn begonnen. Het aantal besmettingen ligt nog altijd hoger dan in juli, maar is afgelopen week niet verder gestegen. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is “stabiel op een niveau dat de zorg aankan”.

De premier wijst er evenwel op dat in sommige andere landen het aantal coronagevallen nog wel sterk toeneemt. Dat maakt het volgens hem noodzakelijk om waakzaam te blijven. “Het virus heeft geen paspoort.”

Verpleeghuizen

Ook gaat het kabinet wekelijks testen in verpleeghuizen waar een coronabesmetting is aangetroffen, zo kondigde minister de Jonge aan tijdens de persconferentie. Op dit moment worden bewoners getest zodra ze klachten hebben, maar dat is niet altijd eenvoudig vast te stellen, bijvoorbeeld bij mensen met dementie. Systematisch testen werd tot dusver afgeraden.

Het OMT, het team van experts waar het kabinet zich op baseert, had geadviseerd om wekelijks te testen bij alle bewoners en werknemers van een verpleeghuis als er sprake is van een besmetting of uitbraak. In het advies zou verder staan dat er preventief getest moeten worden zodra er een besmetting dicht in de buurt is. Ook zou personeel van verpleeghuizen beter getraind moeten worden om corona te herkennen.

Regionaal beoordelingssysteem

Ook komt het kabinet met een regionaal beoordelingssysteem om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op basis van een wekelijkse evaluatie wordt dan bepaald of het in een veiligheidsregio de goede kant op gaat, of dat er strengere maatregelen moeten worden getroffen. Het nieuwe systeem gaat als het goed is half september in.

De escalatieladder, zoals De Jonge het noemt, kent drie trappen: waakzaam, zorgelijk en ernstig. In de eerste categorie komen er weinig nieuwe besmettingen bij, en is er genoeg zorgcapaciteit. Als de situatie zorgelijk is, stijgt het aantal nieuwe besmettingen en neemt de druk op de zorg toe. Aanvullende maatregelen zijn dan nodig, aldus de minister.

Als een regio er ‘ernstig’ aan toe is, is hard ingrijpen nodig. Het aantal besmettingen stijgt dan snel, en het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief. De beschikbare zorgcapaciteit is dan ook niet meer voldoende.

Coronacijfers per gemeente te zien

Verder kondigde minister De Jonge aan dat het vanaf vandaag mogelijk is om in het coronadashboard van de overheid het aantal nieuwe coronabesmettingen per gemeente en per veiligheidsregio te zien. Onder andere het aantal positief geteste mensen, het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners en het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames wordt dagelijks bijgewerkt.

Naast het aantal ziekenhuisopnames en het aantal coronabesmettingen per gemeente, deelt het RIVM ook data over het aantal virusdeeltjes in het rioolwater. Dat wordt gemeten door het totale aantal deeltjes aangetroffen in één week te delen door het totale aantal locaties waar data van afkomstig is.

In gesprek met Nederlanders

Verder willen Rutte en De Jonge een “digitale ontmoeting” organiseren zodat “iedereen die vragen heeft deze kan stellen”. “Iedereen mag vragen stellen bij wat we als kabinet doen en iedereen mag kritiek hebben”, zei de premier in de persconferentie. “Het zou gek zijn als dat niet mag. Dat brengt ons verder en daar staan we open voor.”

Het kabinet vindt het naar zijn zeggen belangrijk in gesprek te gaan met Nederlanders over het beleid en de aanpak van het coronavirus. “Ik zeg erbij, we kunnen niet om de cijfers heen”, zegt Rutte.

Maar er is volgens hem “niet één waarheid om met de gevolgen van corona om te gaan”. Daarom praat het kabinet ook met deskundigen buiten het Outbreak Management Team (OMT), dat advies geeft over de bestrijding van het virus zelf.

