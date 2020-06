Plotselinge corona-uitbraak in verpleeghuis Maassluis: 25 besmettingen

In verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis is het coronavirus uitgebroken. Er zijn 25 besmettingen vastgesteld, het gaat om zeventien bewoners en acht medewerkers.

De besmette bewoners worden overgebracht naar de speciale Covid-afdeling in het Marnix Revalidatiecentrum in Vlaardingen. Medewerkers en vrijwilligers die het coronavirus hebben of verschijnselen vertonen die passen bij het virus zijn vrijgesteld van werkzaamheden.

Geen bezoek meer

In verband met de besmettingen geldt er sinds woensdag een bezoekstop in het verpleeghuis. “Een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing om verspreiding tegen te gaan”, meldt Argos Zorggroep, waaronder De Tweemaster valt.

“Zorg en behandeling wordt voortdurend gecoördineerd door ons Medisch Infectiepreventieteam en wij volgen aangescherpte protocollen in lijn met de adviezen van het RIVM en de GGD. Ook zijn er voldoende beschermingsmiddelen en kennis om deze te gebruiken.”

De GGD voert in samenwerking met De Tweemaster bron- en contactonderzoek uit om meer te weten te komen over de herkomst van de uitbraak.

RIVM: geen extra doden door corona

Zondagmiddag meldde het RIVM dat er voor de tweede keer sinds de uitbraak geen coronadoden zijn bijgekomen in de afgelopen 24 uur. Wel zijn er drie mensen in een ziekenhuis opgenomen.

Het totaal aantal bevestigde besmettingen in ons land staat nu op 50.147. Het werkelijke aantal ligt hoger omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest is. Sinds 1 juni kan elke Nederlander met klachten zich laten testen. Elke week doen ongeveer 60.000 mensen dat.