Na maanden weer coronapatiënten verhuisd naar andere ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis ligt, is opgelopen tot 261. Dat is het hoogste aantal sinds eind juni. In Amsterdam en Rotterdam zijn enkele patiënten verplaatst naar nabijgelegen ziekenhuizen. Het is voor het eerst sinds begin juni dat dit nodig is.

Het aantal opgenomen coronapatiënten is in de afgelopen twee weken meer dan verdubbeld. Ten opzichte van woensdag is het aantal opgenomen patiënten met vijftien toegenomen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) “hoeft nog geen patiënten te spreiden tussen de regio’s”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Lees ook: Opnieuw dagrecord aantal coronabesmettingen, ook meer ziekenhuisopnames

Vooral in de Randstad

Vooral in Rotterdam en Amsterdam belanden er dagelijks mensen met corona in het ziekenhuis. De patiënten die daar verplaatst zijn, zijn naar kleinere ziekenhuizen in de regio gebracht. Zo moet voorkomen worden dat op bepaalde plekken veel corona-patiënten bij elkaar komen te zitten.

Lees ook: Deze week extra coronamaatregelen vanwege oplopende cijfers

Bij de Algemene Beschouwingen noemde premier Rutte deze ontwikkeling donderdagochtend “zorgelijk”. Het kabinet vindt het gezien het snel oplopende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames nodig om morgen Nederland bij te praten op een persconferentie.

‘Extra maatregelen horeca’

Dan worden ook aanvullende maatregelen verwacht in bepaalde regio’s. Mogelijk gaat het om het een maximumaantal bezoekers of beperking van de openingstijden in de horeca in steden waar veel besmettingen zijn. Dan wordt gedacht aan Amsterdam en Rotterdam, maar ook aan bijvoorbeeld Leiden, Haarlem of Delft.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 212 coronapatiënten, 21 meer dan op woensdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde van 54 naar 49.

ANP/Redactie