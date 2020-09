Aantal coronapatiënten in ziekenhuis blijft oplopen: teller staat op 261

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis ligt, is opgelopen tot 261. Dat is het hoogste aantal sinds eind juni. Ten opzichte van woensdag is het aantal opgenomen patiënten met vijftien toegenomen.

In Amsterdam en Rotterdam zijn patiënten verplaatst naar nabijgelegen ziekenhuizen, maar het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) “hoeft nog geen patiënten te spreiden tussen de regio’s”, aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het aantal opgenomen coronapatiënten is in de afgelopen twee weken meer dan verdubbeld. Begin september behandelden de ziekenhuizen 122 mensen vanwege de besmetting.

Coronapatiënten op ic gedaald naar 49

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 212 coronapatiënten, 21 meer dan op woensdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde van 54 naar 49.

ANP