Consumentenbond wil regeling voor ongedekte vouchers: 'Kwalijk dat dit niet is gecommuniceerd'

Er moet een oplossing komen voor mensen van wie hun pakketreis is geannuleerd, vindt de Consumentenbond. Reizigers hebben bij annulering van hun reis recht op een zogenoemde corona-voucher, maar voor boekingen ná 16 maart is die niet gedekt bij faillissement.

Bij de inwerkingtreding van de regeling is deze uitzondering niet gecommuniceerd. “Dat is kwalijk,” vindt woordvoerder Babs van der Staak van de Consumentenbond. “Dat vinden wij geen goede zaak. Consumenten moeten op de hoogte zijn.”

Lees ook: Edwin stond op punt naar ‘oranje’ Kroatië te gaan: ‘Ik krijg nu mijn 1900 euro niet meer terug’

Corona-voucher

Voorheen hadden reizigers de garantie dat ze hun geld terug zouden krijgen als hun reis werd geannuleerd. Met het uitbreken van de coronacrisis hebben brancheorganisatie ANVR, garantiefonds SGR en het ministerie van Economische Zaken afgesproken om een corona-voucher te introduceren. Op deze manier hoeven noodlijdende reisorganisaties niet meteen geld terug te geven.

De voucherregeling liep oorspronkelijk tot 1 juni, maar is op 28 mei verlengd tot 1 september. “Toen is een regeling toegevoegd dat de garantie niet geldt voor boekingen die ná 16 maart zijn gedaan,” vertelt Van der Staak. “Dat is toen niet gecommuniceerd.”

‘Een claim gedaan die we niet waar kunnen maken’

Directeur Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. “Wij hebben een claim gedaan die we niet waar kunnen maken.” Oostdam geeft aan dat de ANVR zelf over deze aanpassing heen heeft gelezen. “Wij zijn reismensen en geen verzekeringsmensen.”

Oostdam geeft aan in gesprek te zijn met de Consumentenbond sinds zij de organisatie vrijdag wezen op de gebrekkige communicatie. Net als de Consumentenbond streeft ook hij naar een oplossing. “Uiteindelijk moet reizigers niet de dupe worden.”

Lees ook: Op vakantie naar het buitenland: de belangrijkste vragen beantwoord

Weinig boekingen

Volgens Oostdam zal de schade meevallen. “Na 16 maart is nauwelijks nog een pakketreis geboekt. Ook na de versoepelingen op 15 juni is de reisstroom niet op gang gekomen.”

Voor reizigers die na 16 maart hun pakketreis hebben omgeboekt en alsnog tegen een annulering aanlopen, blijft de ruimere garantieregeling van kracht. “Zolang er maar een draadje richting naar een boeking vóór 16 maart is,” geeft Oostdam aan.

De Consumentenbond raadt mensen aan om pas kort voor vertrek te boeken, om zo de minste kans op teleurstellingen te lopen. Ook wordt aangeraden te betalen met een creditcard. “Bij veel creditcardmaatschappijen kan je de betaling dat nog laten terugdraaien als je nergens anders meer op kan terugvallen,” geeft Van der Staak aan. Controleer hiervoor wel de voorwaarden van jouw creditcard.

Beeld: ANP