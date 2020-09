Code oranje: blijven we thuis of gaan we tóch op vakantie?

Paniek in de tent toen maandagavond bekend werd dat het reisadvies voor de Griekse eilanden zou worden aangescherpt van geel naar code oranje. Vakantiegangers die dinsdagochtend zouden vliegen overspoelden reisorganisatie Prijsvrij vakanties met allerlei zorgen en vragen. Want wat moeten vakantiegangers doen?

“De zorgen zijn begrijpelijk. Het kwam voor ons ook als donderslag bij heldere hemel. Hier is niet tegenop te werken”, zegt CEO Marc van Deursen tegen Hart van Nederland.

Vakantie omboeken

Van Deursen schreef zaterdag al een open brief aan Mark Rutte over de escalatie van het oranje reisadvies in bepaalde vakantielanden, zoals Spanje en de Canarische eilanden. “Wij respecteren dit en willen onze klanten de mogelijkheid geven om hun geplande vakantie om te boeken of te annuleren”, vertelt Van Deursen. Alleen wordt dit volgens hem bemoeilijkt door luchtvaartmaatschappijen die het niet faciliteren. “Zij houden zich vast aan het standpunt ‘zolang wij nog kunnen vliegen kan de consument afreizen’.” En dat betekent dat klanten gedwongen worden om te gaan, tegen het advies van Buitenlandse Zaken in. “Of je bent je geld kwijt.”

Niet oneindig

Sinds de coronacrisis is de bezetting van de klantenservice van Prijsvrij verdrievoudigd. Elke dag de hele dag door wordt contact gezocht met klanten om de mogelijkheden voor hun vakantie door te spreken. “Reizigers die vanmorgen naar één van de Griekse eilanden zouden reizen, hoorden waarschijnlijk pas op Schiphol over code oranje. Daarom nemen wij nu de kosten voor omboeking voor onze rekening. Maar dat kunnen we niet oneindig blijven doen.”

Van Deursen benadrukt nogmaals hoe hard de reisbranche is geraakt door deze crisis. Hij vraagt Rutte in de brief daarom een passend beleid te maken zodat luchtvaartmaatschappijen verplicht zijn om klanten een omboeking of annulering aan te bieden. Ook al vertrekken de vliegtuigen dus nog wel. “Als alle maatschappijen zich bij code oranje aan het advies moeten houden en alleen klanten laten afreizen indien strikt noodzakelijk, dan kunnen de reisorganisaties en de Nederlanders zich ook daadwerkelijk aan het reisadvies houden.”

Meer actie

Morgen wordt er in een commissievergadering in de Tweede Kamer gesproken over dit onderwerp. Van Deursen heeft er vertrouwen in dat het onderwerp hoog op de agenda staat. “En anders gaan wij meer actie ondernemen. We hebben een arsenaal aan ideeën liggen zodat er uiteindelijk een oplossing komt. Want dit is voor niemand houdbaar.”