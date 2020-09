Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de Griekse eilanden aangescherpt. Vanaf dinsdag geldt daar ‘oranje’, wat betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen, zoals vakanties, worden afgeraden.

Het reisadvies wordt aangepast omdat het aantal mensen dat tijdens hun vakantie op een van de Griekse eilanden besmet is geraakt flink is gestegen. De verscherping houdt ook in dat Nederlanders die vanaf dinsdag terugkeren van een Grieks eiland bij thuiskomst tien dagen in quarantaine moeten.

Lees ook: Reisadvies voor provincie Antwerpen weer terug naar ‘geel’

Code oranje geldt alleen voor de duizenden eilanden die Griekenland rijk is. Het reisadvies voor het Griekse vasteland (waaronder hoofdstad Athene) en schiereiland Peloponnesos (met historische steden als Olympia en Sparta) blijft vooralsnog op ‘geel’.

Redactie/ANP