Vanwege de nieuwe lockdown in ons land gaan zo’n 190.000 toetsen, cursussen en rijexamens van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) niet meer door. Het bureau is momenteel druk doende om alles en iedereen af te bellen. Alleen medische beoordelingen die nodig zijn om rijbewijzen te verlengen, gaan wél door.

Louise Vermaat uit Zuid-Beijerland is één van de duizenden kandidaten die dinsdag op moest voor haar rijexamen. Ze baalt enorm dat alles nu is afgezegd. “Als je binnen 24 uur van tevoren te horen krijgt dat het niet doorgaat, komt dat wel als een klap”, vertelt ze. “Ik was er best zenuwachtig voor. Je werkt er maanden naartoe en bereidt je heel goed voor. Maar ja, nu is alles van de baan”, klinkt het teleurgesteld.

Tijdens de eerste lockdown ging Louises tussentijdse toets ook al niet door. “Ik ben begonnen met lessen toen ik 17,5 was, om zo snel mogelijk mijn rijbewijs te krijgen. Ik woon in een klein dorpje. Alles is al gauw een half uur rijden. Als ik een auto heb, ben ik overal veel sneller. En dan hoeven mijn ouders niet altijd taxi te spelen. Maar ja, het duurt allemaal wat langer dan verwacht.”

Voorrang

Louise kreeg een brief van het CBR in de bus, maar die roept juist meer vragen op dan dat er antwoorden worden gegeven: “Wanneer kan ik nu wel examen doen? Is er een datum? Krijgen de mensen die nu zijn afgebeld straks voorrang op het doen van een examen? Ze zeggen wel dat wij als eerste mogen, maar eerst zien, dan geloven. Kost het me ook extra geld?”

Rijschoolhouder Peter van der Zwart zag het rijexamen van Louise positief tegemoet. “Ik had er wel vertrouwen in, anders had ze ook niet mogen afrijden.” Hij denkt alleen niet dat ze meteen na het einde van de lockdown kan afrijden. “Dat zal wel februari worden. Want we mogen weer vanaf 19 januari, maar dan heeft ze een tijdje niet gereden. En je wil toch de automatismen weer terugbrengen.”

Zelf zit Peter de komende weken werkloos thuis. “Ik heb iets eerder vakantie dan gepland. Vijf weken vallen weg, dat is pijnlijk. We hebben eerder ook al zeven weken niet kunnen werken.”

Noodstop

Volgens het CBR weet iedereen die deze week op examen zou moeten inmiddels dat ze niet hoeven komen. Kandidaten kunnen de dag nadat ze hun examen zouden afleggen, online een nieuwe afspraak maken voor na de strenge lockdown.

“We voelden natuurlijk al de hele dag aankomen dat we waarschijnlijk weer op slot moesten”, vertelt CBR-directeur Alexander Pechtold aan Hart van Nederland. “Het is heel vervelend voor de rijscholen. Vijf weken dicht is vijf weken geen inkomsten. Ze hebben al een klap gehad, en daar komt deze nog bij.”

Pechtold begrijpt goed dat het ook voor de leerlingen heel vervelend is om vijf weken te moeten wachten. “De leerlingen die de komende vijf weken geen examen kunnen doen, krijgen dadelijk voorrang als we weer opstarten. We hebben wel geleerd van de vorige lockdown. Toen hebben we ook alle roosters na de sluiting leeggeveegd, dat doen we nu niet. Maar ik moet er eerlijk bij zeggen, we zullen tot diep in 2021 hier last van blijven houden.”