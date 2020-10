Emile Roemer moet niveau van rijscholen gaan verbeteren

Den Haag gaat de strijd aan tegen financieel wanbeleid bij rijscholen, fraude bij examens en onjuiste voorlichting over slagingskansen. Daarom gaat Emile Roemer op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen de komende maanden onderzoeken hoe de kwaliteit van de rijschoolsector kan worden verbeterd.

De misstanden in de sector kunnen leiden tot onveilige verkeerssituaties, doordat weggebruikers niet goed worden opgeleid. Tijdens het onderzoek wordt Roemer ondersteund door onder meer het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), een groep uit de rijschoolsector en het instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche (IBKI).

Roemer moet vervolgens begin 2021 met aanbevelingen komen over wat er beter kan. “Er moet iets gaan gebeuren”, vertelt Roemer maandagavond aan Hart van Nederland. “Al is het alleen al om de consumenten te beschermen, maar vooral ook om de verkeersveiligheid.”

Lees ook: Rijschool iQdrive dupeert talloze leerlingen en rij-instructeurs: ‘Erfenis van mijn moeder zit hierin’

Persoonlijk contact

De Haarlemse rijschoolhouder Charles de Haan is niet blij met de keuze voor Roemer. “Je moet er mensen neerzetten die capabel zijn. Iemand van buitenaf kan niet voor ons dingen gaan bepalen, die heeft geen inhoudelijke kennis.”

De Haan is blij dat er iets gedaan wordt tegen malafide rijscholen, maar verwacht meer maatregelen. “Het is goed dat ze het kaf van het koren gaan scheiden. Maar het is niet genoeg. Ze moeten een voorbeeld nemen aan België. Daar moet je een pand hebben, inclusief theoriegelegenheid, voordat je een rijschool mag hebben. Hier halen mensen een papiertje en de volgende dag beginnen ze een rijschool. Dan nemen ze telefonisch wat theorie door met vijftig mensen per week, terwijl ik fysiek met die mensen bezig ben en dus veel minder klanten kan hebben. Dat persoonlijke contact is verschrikkelijk belangrijk, zeker als het gaat om mensen met leermoeilijkheden of andere handicaps.”

Lees ook: Leerlingen van Tilburgse rijschool ‘Happy’ blijven zitten zonder rijbewijs

Frisse blik

Voorzitter Jos van Zuylen van Vereniging Rijschool Belang (VRB) vindt de keuze voor de voormalig SP-topman juist een goede zet. “In deze sector heeft toch iedereen zijn eigen belangen, dan kijk je met een bepaalde visie. Uiteindelijk kun je dan misschien blind worden voor bepaalde zaken. Iemand van buitenaf kijkt met een frisse blik.”

De VRB benadrukt dat het grootste deel van de sector niets te maken heeft met de fraudeurs, die regelmatig langskomen in het nieuws. “Natuurlijk zijn er rijschoolhouders die er met de pet naar gooien, maar dat is een heel klein percentage. Het is vooral belangrijk om de hele sector kwalitatief beter te maken. Het verkeer verandert, auto’s veranderen, de techniek verandert. We willen duidelijkere regels, die de consumenten beschermen en ervoor zorgen dat de hele branche naar een hoger niveau gaat.”

ANP/redactie