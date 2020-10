VIDEO: Feestgangers gaan los in Roosendaals café tijdens laatste uren voor lockdown

Burgemeester Han van Midden van de gemeente Roosendaal is niet te spreken over een feest in zijn stad vlak voordat de cafés woensdagavond moesten sluiten. Bij café Bij Moeders bleek het veel te druk en hielden de gasten onvoldoende afstand.

Op beelden die Dumpert in handen heeft is te zien hoe feestgangers helemaal losgaan en lak hebben aan de regels. “Dit is totaal beschamend”, zegt Van Midden in een livestream op Facebook. “Het liep werkelijk alle spuigaten uit. Helaas kwamen de beelden te laat binnen om nog te kunnen handhaven. Dat wil niet zeggen dat ik hier niks mee ga doen.”

Maatregelen

Volgens Omroep Brabant was het vooral te druk bij het café Bij Moeders. Mensen hielden geen afstand en zongen heel hard mee. De gemeente zegt maatregelen te gaan nemen tegen meerdere zaken. Vrijdag wordt duidelijk wat voor maatregelen.

Ook in Den Haag was het woensdagavond veel te druk bij een café op Het Plein in Den Haag. Op beelden was te zien hoe mensen hossend en zingend de regels overtraden. De beelden zorgden voor veel consternatie en de café-eigenaar liet donderdag zelfs weten dat hij bedreigd wordt.

