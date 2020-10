Horecabaas feesttent Den Haag wordt bedreigd: 'Mensen zeggen: ik steek je tent in de brand'

Een dag nadat het op zijn terras in de binnenstad van Den Haag behoorlijk misging met de coronaregels, gaat horecabaas John Prins diep door het stof. Hij greep te laat in en was niet scherp, zo vindt hij zelf. Prins heeft door zijn misstap stevige bedreigingen ontvangen.

“De muziek was te opzweperig, dat was gewoon niet goed. Die fout ligt bij mij, bij niemand anders. Ik ben verantwoordelijk. Ik schaam de dood.” John Prins weet het maar al te goed: het had niet mogen gebeuren.

Hossen op het terras

Woensdagavond, de avond voordat alle horecazaken voor vier weken op slot gingen, doken onwerkelijke beelden op vanaf het terras van restaurant Luden op het Plein in Den Haag. Met name jongeren die voorlopig hun laatste terrasje bezochten, gingen helemaal los op keiharde feestmuziek.

Mensen die de beelden zagen, reageerden verbijsterd. “Door zulke idioten worden medische behandelingen uitgesteld, ligt de horeca plat, moeten theaters sluiten, raken steeds meer ondernemers hun bedrijf en inkomsten kwijt”, twitterde iemand.

Bekijk hieronder de beelden van het feestgedruis:



‘Had sneller moeten ingrijpen’

Restauranthouder Prins snapt de ophef maar al te goed. “Je moet er niet aan denken dat je een naaste hebt die overleden is aan corona, en dat het dan qua beeldvorming lijkt dat een ondernemertje even geld wil verdienen en hier wat uit wil halen.”

Maar dat was zeker niet het geval, wil hij benadrukken. “In eerste instantie was gisteren niet zoveel anders dan hoe we het sinds 1 juni doen. Een muziekje, mensen die aan een tafel moeten zitten. Nu was het gewoon een foute keuze van muziek, er speelde emotie, en het was de laatste avond. Een verkeerde cocktail.”

Prins heeft de boel verkeerd ingeschat, erkent hij. “Ik had zelf sneller moeten ingrijpen, ik was niet scherp. Maar we hebben niet even een ‘einde horeca-openingsfeest’ gevierd of zo. Helemaal niet.”

‘Ik steek je tent in brand’

Nadat het woensdagavond zo misging in Den Haag, wordt Prins overspoeld met haatberichten en zelfs serieuze bedreigingen. “Mensen zeggen: ik steek je tent in de brand, we gooien de ramen eruit, we gaan je tent kapot maken. Ik hoop dat dat met een paar dagen is weggeëbd.”

Wat hem nu verder te wachten staat, weet Prins niet. “Ik heb contact met de politie en de gemeente, gezegd dat het mijn fout is en dat ik daar de verantwoording voor moet nemen. Ik hoop niet dat ik een hoge boete krijg, want die boete die hebben we het hele jaar al. We liggen al op de grond. We zijn nu weer dicht en dat gaat ook lang duren.”

Minister geschokt

Coronaminister Hugo de Jonge noemt het spontane feest in de tent “zo dom”. Tegen een verslaggever van Hart van Nederland reageert hij: “Ik vind dat echt heel erg. Dan heb je echt niet begrepen hoe ernstig de situatie is. Het is gewoon gevaarlijk om dit te doen. Eén op de 100 á 120 mensen die je tegenkomt kan besmettelijk zijn.”

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag laat in een reactie weten het feestgedruis bij de horecazaak “volstrekt onverantwoord” te vinden. Zijn woordvoerder zegt donderdag dat wordt onderzocht wie er stonden te feesten en hoe het zo ver heeft kunnen komen. Ook wordt er gekeken of er stappen ondernomen kunnen worden, want “feit is hoe dan ook: er stonden mensen, ze schreeuwden en zongen.”