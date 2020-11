De ratten lopen over straat in Sittard: buurt wordt gek van illegale vuilnisbelt

Een illegale vuilnisbelt naast je huis waar de ratten in krioelen. Bewoners van de wijk Stadbroek in Sittard worden er knettergek van. Het ziet er niet uit, het stinkt en wordt er ook nog eens brand gesticht. De bewoners slaan nu alarm.

Autobanden, babyzitjes en zelfs een kliko; het ligt allemaal gedumpt rond de Vermeerstraat in Sittard. De berg troep in de wijk Stadbroek is de afgelopen tijd zo groot geworden de muizen en ratten de straten ‘s avonds onveilig maken.

‘Een schande’

De grootste vuilnisbelt ligt op een grasveldje naast een verlaten appartementencomplex. Buurtbewoners zeggen tegen Hart van Nederland dat een deel van de troep er al meer dan twee maanden ligt. ”Het is diep triest, een schande”, aldus een van de buurtbewoners.

De situatie zoals die nu is in Stadsbroek hebben Ton en Tien nog nooit meegemaakt. De broer en zus wonen al meer dan 50 jaar in de wijk. Het is zelfs zo erg dat ze zich schamen dat ze in deze wijk wonen. ”Het is gewoon schandalig”, zegt Tien. “Het lijkt wel een achterbuurt. Het is niet leuk meer.”

“Je schaamt je dood als je bezoek krijgt”, vult Ton aan. “Het is nog erger dan een stortplaats. Daar is het nog mooier dan hier. Het ligt er al tweeënhalve maand.”

Wanhoopsdaad

Waarom er nou juist in deze wijk massaal afval gedumpt wordt, is gissen. Sommige bewoners vermoeden dat de dumping een wanhoopsdaad is. Naar de officiële stortplaats gaan met je grofvuil zou te duur zijn en mensen met weinig geld zouden het niet kunnen veroorloven.

De bewoners hebben het idee dat de troep wordt gedumpt door zowel mensen die wonen in de wijk als mensen van daarbuiten. Ton ziet ‘s avonds regelmatig iemand met een aanhangwagen afval dumpen. Hij jaagt ze dan weg. “Maar ik ga geen politieman spelen, dat kan ik niet.”

Camera’s die de woningcorporatie had opgehangen om de dumpers vast te leggen zijn vernield. Wie er achter alle dumpingen zitten is dus niet bekend.

‘We zijn geen afvalservice’

Woningcorporatie ZOwonen, van wie het stuk grond is waarop het vuilnis ligt, baalt van de situatie. “Wij zijn de dupe van mensen die zomaar hun afval dumpen. Het kost duizenden euro’s om alles op te ruimen”, zegt een woordvoerder.

In eerste instantie wilde de corporatie de troep niet weghalen. “We zijn geen afvalservice.” Maar nu de puinhoop uitgroeit tot een vuilnisbelt, voelen ze zich wel genoodzaakt om in actie te komen.

De komende dagen zal een aannemer de troep in Sittard komen weghalen. Alles bij elkaar gaat dat duizenden euro’s kosten. De aannemer zal tot maandag mee bezig zijn met de klus.