Inwoners van het Brabantse Veldhoven worden de laatste jaren gek van de rattenoverlast. Bij meldpunt dat Jelske Vogels vier jaar geleden oprichtte, kwamen de laatste weken zoveel berichten binnen dat ze twee nieuwe beheerders heeft aangetrokken.

“Ze komen echt overal”, vertelt Jelske aan Hart van Nederland. “Het is zo vies. Ze zijn zelfs gezien in de slaapkamer op de tweede verdieping.” Het ongedierte knaagt kozijnen stuk en vernielt kabels. “Het plafond van een schuurtje dreigt in te zakken door hun vernielingen.”

‘Steeds ergens anders’

Het is niet duidelijk waar de ratten vandaan komen. Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) informeert en adviseert burgers en gemeentes hoe ze het beste de overlast kunnen beperken. Directeur Bastiaan Meerburg zegt dat het lastig is om plekken met elkaar te vergelijken.

De overlast hangt af van verschillende factoren en het rattenprobleem fluctueert, legt hij uit. De verhalen uit Veldhoven over de ratten duiken steeds ergens anders op. “Maar ratten in je slaapkamer op de tweede verdieping, dat kan natuurlijk niet”, aldus Meerburg.

Vragen van gemeenteraad

Toch lijkt de gemeente Veldhoven niet te zitten springen om de overlast aan te pakken. “De gemeente zegt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor de overlast op hun private terrein”, weet Jelske van het meldpunt. “Ze bestrijden alleen de overlast op de openbare plekken.”

De lokale partij VSA heeft inmiddels het rattenprobleem aangekaart in de raad en wacht met spanning op de antwoorden. Tot die antwoorden zijn gegeven, wil de gemeente inhoudelijk niet reageren bij Hart van Nederland.

‘Gemeente moet keuzes maken’

Meerburg van het KAD legt uit dat tot halverwege de jaren negentig de Rijksoverheid verantwoordelijk was voor de bestrijding. “Het werd centraal geregeld, maar nu moeten gemeentes zelf in kaart brengen hoe groot de rattenoverlast is.”

Dat verklaart volgens hem waarom de aanpak per gemeente kan verschillen. “Er moeten keuzes worden gemaakt: gaan we dit jaar inzetten op de bestrijding van de eikenprocessierups, of focussen we op rattenoverlast?”

Jelske blijft ondertussen druk met haar digitale meldpunt. “Het is extreem druk. De afgelopen 24 uur hebben we 147 nieuwe leden gekregen en vele nieuwe meldingen.” Ze hoopt dat de gemeente eindelijk iets gaat doen. “Laat ze met het KAD om tafel gaan en een plan bedenken.”