Burgemeester Halsema wil lokagenten inzetten tegen anti-homogeweld

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam wil mogelijk lokagenten inzetten tegen anti-homogeweld. De burgemeester zou graag willen kijken of het inzetten van lokagenten een oplossing kan bieden in de hoofdstad.

Dat zei ze in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester, naar aanleiding van het nieuws rond het meervoudig belaagde homokoppel Fabio en Daniël. De twee mannen werden in korte tijd twee keer aangevallen door jongeren op straat. De reden: de mannen liepen hand in hand.

‘Onacceptabel’

Halsema noemt het ronduit onacceptabel gedrag. Ook omdat de twee mannen zich nu onveilig voelen en zelfs overwegen de stad te verlaten.

Volgens de burgemeester zou er nog een keer na gegaan moeten worden of de inzet van lokagenten een oplossing kan bieden. Toch vertelt ze dat we er niet te veel van moeten verwachten, omdat het voor de politie een zeer ingewikkelde operatie is om op te zetten.

Intolerantie groter

Halsema meldt dat er altijd al intolerantie is geweest in de stad. Toch klinken er volgens haar geluiden dat deze wel groter aan het worden is. Om vrij te zijn, ongeacht de seksuele geaardheid, moeten alle creatieve middelen worden ingezet.

De inzet van lokagenten zal binnenkort worden besproken in de driehoek van burgemeester, Openbaar Ministerie en politie.