Burgemeester Den Haag waarschuwt Malieveld-betogers voor inzet politie of ME bij wangedrag

Burgemeester Jan van Zanen van de gemeente Den Haag roept mensen die zondag op het Malieveld willen betogen op zich vooral aan de regels te houden. Als actievoerders waarschuwingen of aanwijzingen van agenten negeren, treedt de politie of de ME op.

Tegenstanders van de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten beteugelen, demonstreren zondagmiddag weer op het Malieveld.

Aanwijzingen of waarschuwingen genegeerd

In een verklaring wijst de gemeente erop dat bij eerdere demonstraties in Den Haag een aantal demonstranten zich niets heeft aangetrokken van de aanwijzingen of waarschuwingen van de politie. De lokale driehoek van Den Haag – burgemeester, Openbaar Ministerie en politie – benadrukt dat dit wel van groot belang is, aldus de verklaring.

Van Zanen: “Helaas zien we dat een aantal demonstranten aanwijzingen of waarschuwingen van de politie regelmatig negeert. Als dit meermaals gebeurt, wordt opgetreden door politie of ME. Mensen die dan nog steeds in discussie gaan of in de weg lopen, zoeken bewust de confrontatie.”

Respect voor hulpdiensten

Verder roept de burgemeester op tot respect voor de hulpdiensten, en dan in het bijzonder voor de politie. “De Haagse politie zorgt er onder andere voor dat er meer dan duizend demonstraties per jaar ordelijk verlopen. Het is onacceptabel dat agenten worden belaagd, bedreigd of zelfs gewond raken,” aldus Van Zanen.

Bij een demonstratie donderdag in het centrum van Den Haag werden acht verdachten aangehouden. Twee van hen zijn opgepakt voor het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie. Zij zijn inmiddels weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist later wat er met hun zaken gebeurt. Zes verdachten zitten op nog steeds vast. Zij worden verdacht van vernieling of openlijke geweldpleging tegen de politie. Een agent raakte bij de demonstratie gewond.

