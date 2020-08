Bron- en contactonderzoek van GGD kost steeds meer tijd: 'Soms 14 uur bezig om contacten op een rijtje te hebben'

Nu het aantal coronabesmettingen oploopt, kost het de GGD meer tijd om bron- en contactonderzoek te doen dan eerder het geval was. Dat zegt Jaap Donker, directeur van GGD regio Utrecht. Dat komt onder andere omdat mensen sinds de versoepelingen meer contacten hebben. ”Soms hebben patiënten met wel honderd mensen contact gehad, bijna niet te doen.”

Bij de GGD in Utrecht zijn ze de laatste bezig met opschalen van het aantal werknemers dat het onderzoek uitvoert. ”Het kan veel tijd kosten om alle contacten op een rijtje te zetten. Zeker bij jongeren, omdat die meer contacten hebben”, zegt Donker.

Lees ook: Corona-app vanaf nu te downloaden, maar vooralsnog alleen geldig in Twente en Drenthe

Meer moeite

”Als een besmette jongere naar een feest is geweest, kan diegene met veertig tot honderd mensen in contact zijn gekomen. Die moeten we dan allemaal bellen. En dat levert vervolgens ook weer dwarsverbanden op”, aldus Donker. ”Soms kan het wel veertien uur duren voordat we alle contacten op een rijtje hebben.”

Daarbij merken ze bij de GGD in Utrecht dat het meer mensen overtuigd moeten worden van het belang van in quarantaine gaan. Volgens Donker is het grootste deel bereidwillig om mee te werken, maar is er ook een deel dat ‘geen zin heeft om in quarantaine te gaan’. Hoewel het in de meeste gevallen wel lukt om mensen te uiteindelijk overtuigen, kost dit wel steeds meer moeite.

Lees ook: Minister De Jonge over mogelijke quarantaineplicht: ‘Boete van 87.000 euro zal niet worden opgelegd’

Op dit moment heeft de GGD in Utrecht het aantal werknemers opgeschaald naar zo’n zestig mensen per dag die de onderzoeken uitvoeren. Donker benadrukt dat het niet de bedoeling is dat dit er meer worden: ”We kunnen eindeloos blijven opschalen, maar op een gegeven moment zijn er zo veel dwarsverbanden dat we dweilen met de kraan open.”

‘Mensen zijn niet altijd eerlijk’

In de persconferentie afgelopen dinsdag werd nogmaals benadrukt hoe belangrijk het bron- en contactonderzoek is. De 25-jarige Marloes Sneijder, die deel uitmaakt van het team dat de coronapatiënten vraagt waar ze zijn geweest en met wie ze zijn omgegaan, probeert dit dagelijks aan mensen uit te leggen.

Volgens Marloes houden mensen zich pas aan de quarantaine als ze begrijpen waarom ze het doen. ”Dat proberen we de mensen zo goed mogelijk uit te leggen. Ook benadrukken we dat mensen anderen al kunnen besmetten voordat ze klachten hebben.”

Hoewel de meeste mensen aan de telefoon gewoon eerlijk zijn, merkt Marloes dat sommige mensen niet altijd het complete verhaal vertellen als ze hen vraagt waar ze zijn geweest en met wie ze in contact zijn geweest. ”Maar dat is wel belangrijk, want we willen de besmettingen zo goed mogelijk in kaart brengen. Alleen als iedereen goed meewerkt, kunnen we voorkomen dat we andere mensen aansteken.”