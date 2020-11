Ondanks vuurwerkverbod sluit PostNL brievenbussen rond jaarwisseling toch af

Net als voorgaande jaren gaan alle brievenbussen in ons land rond de jaarwisseling dicht. PostNL heeft toch besloten de maatregel te nemen, ondanks het vuurwerkverbod. “Ook dit jaar nemen we geen enkel risico en worden de brievenbussen op 30 december afgesloten” aldus een woordvoerster.

Het postbedrijf is bang dat er toch illegaal vuurwerk zal worden afgestoken en in bussen zal worden gegooid. “De mensen die siervuurwerk afsteken zijn in de regel niet degenen die vuurwerk in de brievenbus gooien” zegt de woordvoerder. Het gaat vandalen vaak om harde knallen en dingen stukmaken. Om schade aan post en materiaal te voorkomen gaan brievenbussen daarom toch tijdelijk op slot.

Vuurwerkverbod

In totaal worden jaarlijks 11.415 brievenbussen afgesloten met speciale strips. Wie toch wat op de post moet doen, kan naar de PostNL-punten in winkels.

Om de zorg dit jaar te ontlasten heeft het kabinet besloten een vuurwerkverbod in te stellen. Rond de jaarwisseling is het vaak een drukte van belang in ziekenhuizen. Mensen die gewond zijn geraakt door een ongeluk met vuurwerk melden zich dan massaal op de spoedeisende hulp.

