Boete voor Haags café Luden voor hossende gasten en overtreden coronaregels

De eigenaar van het Haagse café-restaurant Luden, John Prins, krijgt een boete voor het feit dat bezoekers woensdagavond op een kluitje stonden te hossen op het terras. De hoogte is nog niet bekend, daarover beslist het Openbaar Ministerie, zegt de woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen.

Als de café-eigenaar de coronamaatregelen nog een keer overtreedt, kan dat leiden tot dwangsommen van 10.000 euro, met een maximum van 50.000 per overtreding. Ook kan worden besloten het café tijdelijk te sluiten, aldus de burgemeester. Van Zanen noemde de situatie op het Plein “volstrekt onverantwoord”.

Spijt

De eigenaar heeft donderdag bij verschillende media zijn spijt betuigd. Hij zei dat hij te laat in de gaten had dat de situatie uit de hand aan het lopen was. Ook vertelde hij bij Hart van Nederland dat hij sinds het incident bedreigd wordt. “De muziek was te opzweperig, dat was gewoon niet goed. Die fout ligt bij mij, bij niemand anders. Ik ben verantwoordelijk. Ik schaam de dood”, zei hij.

De feestende cafégangers wilden nog één keer uit hun dak gaan voordat de horeca vier weken op slot zou gaan. Politie en handhavers legden het feest stil.

Op hetzelfde moment werd vlakbij, in het gebouw van de Tweede Kamer, gedebatteerd over de aanscherping van de coronamaatregelen. Politici spraken schande van het feestgedruis.

ANP