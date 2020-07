Boeren: ondanks trekkerverbod gaan we gewoon door met protesteren

De boeren die woensdag tijdens een protest bij afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster door de politie werden aangehouden en in een celbus werden afgevoerd, zijn verbijsterd over het handelen van de politie. 19 november moeten ze voorkomen en dan zullen ze als één de uitgedeelde boetes van 390 euro per persoon aanvechten. En die boerenprotesten gaan wat hen betreft, ondanks het trekkerverbod, gewoon door.

Veiligheidsregio Groningen verbood na de protesten de inzet van landbouwvoertuigen, want dat zou onnodig voor problemen zorgen, maar veel van de boeren die woensdag werden aangehouden wegens de trekkers waren níet met hun trekkers gekomen. En ze waren van plan meteen weg te gaan toen de politie ingreep. Maar, zo stellen zij: dat werd juist door de politie onmogelijk gemaakt.

Politie hield blokkade in stand

Waarom zij dan vervolgens zijn aangehouden en fikse boetes kregen, daar snappen de boeren snappen niets van. “Ik dacht dat ik een goed gesprek had met de ME, dus we reden terug maar de aankomende politie hield iedereen tegen. De politie hield de blokkade in stand,” zegt één van hen. Ook zijn zoons van veertien en zeventien werden aangehouden.

De boeren laten zich niet kisten. “We vechten die boetes sowieso aan en de demonstraties gaan door. Boeren zijn innovatief. Dan maar zonder trekker, we gaan door.” Ze zullen daarbij geen wegen blokkeren. “We willen nog meer de burgers erop wijzen hoe er gehandeld wordt in Nederland.’