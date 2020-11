Boeren steunen noodlijdend Circus Renz met voedsel: 'Dieren in nood laat je niet stikken'

De dieren van Circus Renz International hebben voorlopig weer te eten. De voorraad was op en na een oproep van het circus op Facebook kwam een groep boeren in actie. Met vrachtwagens en tractoren hebben ze honderden balen hooi en stro gebracht.

“Dieren in nood laat je niet stikken”, aldus Janet Mensink, een van de organisatoren van de actie. Het circus heeft het kamp opgeslagen in Duitsland, net over de grens bij Hardenberg. Vanwege de coronamaatregelen kan het circus al maanden niet optreden en zit het in grote financiële problemen. Voor het voedsel voor de dieren is er dan ook geen geld.

Noodoproep

Eerder dit jaar had het circus ook al balen hooi gekregen van boeren, maar dat was nog voldoende tot het eind van deze maand. Daarom deed Circus Renz een noodoproep, waarop bijna honderd boeren uit Hardenberg en omgeving in actie zijn gekomen. Door hen hebben de dieren de komende maanden voldoende te eten.

“Iedereen heeft wel een baal voer en stro over. En alle kleine beetjes werden een hele grote hoop. Het gaat echt om tonnen voer. En er wordt morgen nog meer gebracht,” aldus Mensink. Daarnaast is er ook geld ingezameld voor de circusfamilie. Er is tot nu toe zo’n 750 euro gedoneerd.

Dankbaar

Circus Renz International bivakkeert al acht maanden in het vaste winterkwartier in het Duitse Itterbeck. Het gezelschap bestaat uit vier gezinnen. Volgens tourmanager Willem van Heybeek zijn ze de boeren zeer dankbaar. “Hun dieren zijn alles voor ze. Ze eten zelf liever iets minder dan dat hun dieren honger hebben.”

Boerin Mensink herkent dat. “Als boeren weten we als geen ander hoe je in de knel kunt komen als je bijna geen inkomsten meer hebt. We weten dat de eerste zorg de dieren betreft. De nood is bij hen zo hoog. En dan kun je als boer zijnde niet anders dan te hulp schieten.

Foto’s: Circus Renz International