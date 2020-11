Krijgt de Afrikaanse circusolifant Buba een verblijfsvergunning?

De toekomst van de Afrikaanse olifant Buba van circus Freiwald is al jaren onzeker. De olifant is de enige dikhuid die is overgebleven van de circussen in Nederland. Carola Schouten, minister van landbouw, wil de olifant al enige tijd overplaatsen naar het buitenland. Maar de familie Freiwald wil de olifant graag houden.

Olifanten mogen sinds 2015 niet meer optreden in het circus of worden vervoerd. Buba is hierop een uitzondering geweest en mag op dit moment nog wel worden vervoerd. Het dier is nu nog te zien als ‘huisdier’. De vergunning die hiervoor is verleend loopt in januari af, waardoor de tijd dringt om een goede verblijfplaats voor haar te vinden.

De optie die momenteel besproken wordt is een opvang in Frankrijk, genaamd Elephant Haven. De circusfamilie maakt zich zorgen over de overplaatsing die er aan komt en vreest voor het welzijn van het dier.

Dominante olifant

Buba werkt al 35 jaar in de entertainmentindustrie. Eerst bij Circus Renz en nu twintig jaar voor de familie Freiwald. Het vrouwtje werd afgestoten door de andere olifanten van circus Renz en om die reden heeft de familie haar bij het circus genomen. “Het is een dominante olifant. Een eigenwijs wijf. Er was altijd ruzie onder de olifanten. Sommige honden kun je ook niet bij anderen zetten. Ze heeft bij ons haar plekje gevonden. Ze kan in bad of in de modder en heeft hier verder alles wat ze nodig heeft”, vertelt circusdochter Natascha Freiwald.

Freiwald is bang dat een overplaatsing niet goed zal zijn voor de olifant. “Het gaat ons er niet per se om dat ze bij ons blijft, maar het gaat om haar welzijn. Buba is 45 jaar en staat midden in haar leven. Ze is gewend aan de alles. Moeten we haar dit nog aandoen op deze leeftijd? Het bewijs is al bij de eerste overplaatsing geweest. Toen at en dronk ze niet meer”, vertelt ze aan Hart van Nederland.

Uitzondering

Ook CDA-Kamerlid Martijn van Helvert maakt zich hard voor de olifant. Hij is tegen de uitzetting van het dier en roept minister Schouten op de overplaatsing te heroverwegen. “Als je het dier in een stal in Frankrijk zet, zal ze binnen twee maanden doodgaan. Dit hebben we eerder gezien bij andere circusolifanten die overgeplaatst werden. De olifant is onderdeel van de familie. Het is nog de enige en er komen niet meer bij. We kunnen hier best een uitzondering voor maken”, vindt Van Helvert.

De minister bevestigt dat het dier eenzaam is geworden bij de eerdere overplaatsing en zegt daarom ook met deskundigen op zoek te zijn naar een plek waar ze dat niet wordt. “Het circus is geen plek meer voor dit soort dieren. De olifant moet een natuurlijke omgeving hebben en hier ook natuurlijk gedrag kunnen vertonen”, aldus Schouten.