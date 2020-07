Sinds een week is het voor boze boeren verboden om met trekkers en andere landbouwvoertuigen te demonstreren in Groningen, Friesland en Drenthe. Zondag wordt waarschijnlijk besloten of en hoe lang dat nog zo blijft.

Het trekkerverbod in de drie noordelijke provincies geldt tot maandagochtend 7.00 uur. De veiligheidsregio’s nemen naar verwachting aan het eind van zondagmiddag een besluit over het al dan niet verlengen van het demonstratieverbod met landbouwvoertuigen.

Boeren naar de rechter

Begin deze week werd het verbod in Groningen, Friesland en Drenthe afgekondigd. Volgens de veiligheidsregio’s zorgden de boerenprotesten in de dagen ervoor voor opstoppingen wat tot gevaarlijke situaties zou hebben geleid. Zo zouden hulpdiensten die langs files moesten gehinderd zijn.

De actievoerders ontkenden dit echter en Farmers Defence Force stapte naar de rechter. Volgens de boerenactiegroep zouden de veiligheidsregio’s niet bevoegd zou zijn om een dergelijk verbod op te leggen. De rechter was het daar niet mee eens en oordeelde donderdag dat het demonstratieverbod mocht blijven gelden.

Ook in andere regio’s trekkerverbod

Na de uitspraak werd demonstreren met landbouwvoertuigen ook op andere plekken aan banden gelegd. Zo werd vrijdagavond in de regio IJsselland in Overijssel een trekkerverbod ingesteld. Aanleiding was een boerenprotest bij een distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle eerder op de dag. Door een urenlange blokkade konden 230 supermarkten niet worden bevoorraad.

Zaterdagavond volgde de regio Gelderland-Zuid. De veiligheidsregio stelde een verbod in na meerdere demonstraties met trekkers in de dagen ervoor. “Demonstreren op zich is en blijft in Nijmegen, mits tijdig gemeld en overlegd, gewoon toegestaan”, legt voorzitter Hubert Bruls uit. “Maar door dergelijke onverwachte acties kan feitelijk een gevaar voor de gezondheid ontstaan.”

Redactie/ANP