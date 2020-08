Buurtbewoners beschoten woning Amsterdam willen actie van burgemeester Halsema

Een woning aan de Nieuwersluishof in Amsterdam-Zuidoost werd vannacht meerdere keren beschoten. Het zou gaan om de woning van de moeder van rapper Bigidagoe (echte naam Danzel S.), die eerder deze week gewond raakte bij een schietpartij in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid. Een dag later werd in dezelfde straat ook al een man beschoten.

De schrik zit er goed in bij bewoners van de Nieuwersluishof. Een van hen werd wakker door de schoten, vertelt ze. “Ik hoorde schoten duidelijk, heel hard achter elkaar. Ik ben blijven liggen, plat, ik denk: ik ga niet kijken want ik weet niet wat er aan de hand is.” Toen de politie bij haar aanbelde, durfde ze zelfs niet open te doen. “Ik was gewoon bang.”

Ze kent de vrouw die in het beschoten huis woont. “Het is zo’n lieve vrouw. Ik hoop echt dat het goed met haar gaat.”

Tekenend voor de buurt

Volgens een andere buurtbewoonster is de schietpartij tekenend voor de staat van de buurt. “Ik woon hier al 42 jaar of zoiets, maar je ziet het met de dag achteruit gaan.” Er moet worden ingegrepen, is de consensus, en snel. “Ik vind dat de burgemeester wel iets mag doen nu. Preventief fouilleren mag er best wel inkomen hoor, echt waar, en wat meer camera’s.”

Wie er achter de schietpartij zit, wordt onderzocht.

Twee aanhoudingen

Naar aanleiding van de schietpartijen waarbij de twee mannen gewond raakten, zijn twee mannen opgepakt. De verdachten zitten vast in volledige beperking. Dat houdt in dat ze alleen contact kunnen hebben met hun advocaat.