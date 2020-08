Woning beschoten in Amsterdam, politie doet onderzoek

Aan de Niewersluishof in Amsterdam-Zuidoost is in de nacht van woensdag op donderdag een woning beschoten. Er vielen geen gewonden.

De politie meldt dat de woning rond 03:30 meerdere keren werd beschoten. Op beelden zijn zo’nnegen kogelgaten te tellen in twee ramen. De politie rukte met meerdere eenheden uit, ook recherche en de forensische opsporing kwamen ter plaatse om onderzoek te doen.

Voor zover bekend is er geen verdachte aangehouden. Getuigen worden opgeroepen zich te melden via 0900-8844.

Later meer.

Beeld: HFV Photo Services