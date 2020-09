De replica van de iconische auto van Bassie en Adriaan heeft een nieuwe eigenaar. John en Guus uit het Gelderse Huissen hoefden niet lang na te denken toen ze vorige week hoorden dat de wagen te koop stond. “We zijn echte Bassie en Adriaan-fans. Zo’n auto tovert een lach op iedereens gezicht.”

De auto, die tot in detail sprekend lijkt op de echte wagen van Bassie en Adriaan, werd sinds vorige week te koop aangeboden op Marktplaats. Verkoper Rob noemde hem “de natte droom voor iedereen met het clownsyndroom”. “De auto is zelfs voorzien van een elektrisch dakraam zoals te zien is in de introscène van ‘Dag Vriendjes'”, schreef hij bij de advertentie.

Ruim 24.000 euro

Voor hoeveel geld de auto uiteindelijk de deur is uitgegaan, willen zowel de verkoper en de nieuwe eigenaren liever niet zeggen. Op Marktplaats stond de wagen in ieder geval te koop voor ruim 24.000 euro. “We zijn allebei tevreden. Een lach op ons gezicht, daar gaat het om. Geld is bijzaak”, aldus Rob.

‘Adriaantje!’

Als echte fans was de knoop al snel doorgehakt en sinds zondag rijden John en Guus dan ook als trotse eigenaren over de weg met hun nieuwste aanwinst. Onderweg vallen ze meteen op. “Mensen roepen ‘Adriaantje!’, of ‘alles is voor Bassie!'”, aldus John.”Ook kinderen wijzen naar de auto en roepen dat de auto van Bassie en Adriaan voorbij komt.”

Zowel John als Guus zijn al lange tijd gek op de beroemde clown en de acrobaat. “Ik loop niet met een videoband van Bassie en Adriaan onder m’n arm. Maar we zijn wel fans; het is altijd leuk. Je bent er als kind mee grootgebracht.”

Ook een Herbie-auto

Het is overigens niet het eerste opvallende voertuig dat de twee aanschaffen. Zo hebben ze eerder een namaakversie van de Herbie-auto uit de gelijknamige Disneyfilm gehad, een Italiaanse tuktuk en een trouwfiets. “We hebben een beetje een rariteitenkabinet. De ene auto komt, de ander gaat. Als de lol voorbij is, gaat ‘ie weer naar iemand die een nóg grotere fan is dan wij.”

Ook al zijn de twee heel erg blij met hun nieuwe aanwinst, toch zijn ze niet van plan om dagelijks in de Bassie en Adriaan-auto te stappen. “Met carnaval kunnen we er iets mee doen, met een gala of als iemand er heel graag een rondje in wil rijden”, zegt John tot slot. “Als hij maar een lach bezorgt bij waar hij wordt ingezet, dat is de basis.”