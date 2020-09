Allememachies! Iconische Bassie en Adriaan-auto te koop: 'Natte droom voor iedereen met clownsyndroom'

“Hallo vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan!” Wie op deze manier zijn entree wil maken als de echte Bassie en Adriaan, kan terecht in Breda. Daar staat de iconische auto nu te koop. Of althans, een goed lijkende replica ervan. “Dit koop je nergens anders. De natte droom voor iedereen met het clownsyndroom.”

De replica is volgens de verkoper tot in detail nagebouwd en lijkt daardoor sprekend op het origineel. “Hier heeft veel tijd, geld en energie in gezeten.” De auto is zelfs voorzien van een elektrisch dakraam, zoals te zien is in de introscène van ‘Dag Vriendjes’. “Van en voor een ekte ekte fan!”, aldus de verkoper. “Zo vind je geen tweede… Vind je die wel, dan vreet ik mijn blauwe blouse op.”

Lees ook: Doodenge ‘Plaaggeest’ uit Bassie en Adriaan overleden

‘Kei goedkoop in de verzekering’

Het gaat om een Honda Prelude uit 1984, een oldtimer dus. “Kei goedkoop in de verzekering.” De auto verkeert volgens de verkoper in topconditie en is recentelijk nog voorzien van een nieuwe koppeling, distributieriem en een set nieuwe banden. Ook is de wagen vrij van roest en APK-gekeurd tot 6 augustus 2021. “Ik verkoop geen rommel. Dan ga je maar naar d’n Action.”

Daarnaast is de auto voorzien van alle toeters en bellen zoals we die uit de iconische serie kennen. Zo zien de koplampen eruit als echte ogen met wimpers die open en dicht kunnen klappen. “In tegenstelling tot de benen van Kim Holland.” De koplampen zijn bovendien voorzien van een speciale techniek, waardoor ze er overdag uitzien als ogen en in het donker gebruikt kunnen worden als koplampen.

Zonder trekhaak

Bassie en Adriaan-fans die ook de felrode caravan achter hun auto willen hangen, komen echter bedrogen uit. De auto komt namelijk zonder trekhaak. “Ik zag laatst in het nieuws dat ze daar zomaar op gaan zitten..”, aldus de verkoper, refererend aan een filmpje dat vorige maand opdook. Daarop is te zien hoe een halfnaakte man op de trekhaak van een geparkeerde auto in Delft gaat zitten. Eigenaar Emil Harmsen keek de ochtend erna stomverbaasd de beelden terug van het incident en besloot deze te delen op internet.

Lees ook: Halfnaakte man gaat op trekhaak van Emils auto zitten: ‘Zonder vet ook, hij ging er droog in!’

Autoliefhebbers die de unieke wagen willen kopen zullen overigens snel moeten reageren, want de advertentie is al gereserveerd voor ene John uit Huissen, zo valt te lezen in de advertentie. De verkoper doet het voertuig trouwens niet van de hand aan autohandelaars. “Alleen aan een andere fan.”

Die gelukkige fan mag wel een flink bedrag neertellen. De vraagprijs van de auto is ruim 24.000 euro.

Beeld: Marktplaats