Halfnaakte man gaat op trekhaak van Emils auto zitten: 'Zonder vet ook, hij ging er droog in!'

Stel: je wordt ‘s ochtends wakker, smeert je broodje en kijkt even naar de beveiligingscamera die wat standaardmeldingen geeft. Met net een hap achter de kiezen bekijk je de beelden van afgelopen nacht. Om vervolgens te zien dat een halfnaakte man op de trekhaak van je auto is gaan zitten. Het overkwam Emil Harmsen uit Delft gisteren, die de beelden op internet heeft gedeeld. Tot hilariteit van velen…

Emil kan er gelukkig zelf ook wel om lachen: “Ik werd wakker en dan check ik altijd even het systeem, dat alle opvallende bewegingen detecteert, zoals bijvoorbeeld een kat. Meestal zijn dat korte shots. Maar dit keer duurde het heel lang…”

Op de beelden, die op zijn Facebook-profiel en hieronder te bewonderen zijn, is haarscherp te zien hoe de man gisternacht rustig aan komt lopen. Overigens al zonder broek. Vervolgens laat hij zich, haast zonder twijfel, rustig zakken op de trekhaak van de auto, die toevalligerwijs precies in beeld staat.

De tekst gaat verder onder het Facebookbericht

Poepresten blijven achter op trekhaak

Nog best bijzonder, als je het Emil vraagt: “Zonder vet ook, hij ging er droog in!” De man heeft de trekhaak na zijn ritje niet heel netjes achtergelaten, want de poepresten zaten nog op de kogel toen Emil zijn auto ging inspecteren. “Daarom heb ik maar billendoekjes gekocht, zodat hij ‘m de volgende keer schoon kan maken” vertelt hij met een lach. Hij heeft overigens wel daad bij het woord gevoegd, want een paar uur na zijn oorspronkelijke bericht heeft hij een foto gedeeld van de doekjes.

Overigens is het niet alleen maar hilariteit om de actie van de man. “Ik wil best geloven dat hij onder invloed was,” zegt Emil. “Ik dacht nog: zal ik het beeld verder inzoomen, zodat iedereen kan zien wie het is? Maar ik heb dat niet gedaan. Misschien heeft deze meneer wel hulp nodig.” Hij gaat geen aangifte doen van het voorval.