Bart B. blijft moord op ex-partner Miranda Zitman ontkennen

Bart B. blijft ontkennen dat hij zijn ex-partner Miranda Zitman heeft gedood. Hij vond haar onderaan de trap, ze bleek overleden en daarna besloot hij haar lichaam in stukken te zagen. Dat vertelde hij de rechtbank in Utrecht maandag.

Hij deed het maandenlang bij familie en vrienden voorkomen alsof de kapster nog leefde en in het buitenland woonde. Hij stuurde uit haar naam WhatsAppjes en mailtjes, zelfs naar haar moeder. Hij ging daar ook nog iedere week eten. “Ik besef nu dat ik dat niet had moeten doen”, zei B.

De rechter hield de 57-jarige B. uit Soest voor dat de verwondingen die op haar lichaam zijn gevonden niet passen bij de val van een trap. Ze had namelijk veel letsel. B. bleef echter volhouden dat hij niets met haar dood van doen heeft; ze leefde naar zijn zeggen niet meer toen hij haar onderaan de trap vond.

Romp in een koffer

B. werd vorig jaar april aangehouden. Waarschijnlijk is de vrouw al eind december 2018 gedood. Delen van haar lichaam werden op verschillende plaatsen gevonden, haar romp in een koffer langs het water in Amsterdam en andere delen in de tuin van de woning van B. in Soest. Haar benen zijn nog altijd niet gevonden.

Ton van rekening gestolen

B. wordt ook verdacht van diefstal van meer dan een ton van zijn ex-partner. Hij maakte onder meer geld van haar rekening over naar zijn rekening.

De twee zouden na een relatie van zo’n twintig jaar uit elkaar gaan. Miranda wilde naar Canada, om daar een vroegere partner op te zoeken met wie ze weer contact had. Ze zou op de fatale dag daarheen vliegen.

Voor de rechtszaak zijn twee dagen uitgetrokken. De officier van justitie komt dinsdag met de strafeis.

