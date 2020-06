Henk Jan Beltman, directeur van chocolademerk Tony’s Chocolonely, is donderdagmorgen in het centrum van Amsterdam aangehouden, op verdenking van vernieling.

Beltman zou op een muur van de Beurs van Berlage in Amsterdam graffiti hebben aangebracht. Dat deed hij naast een beeld van Jan Pieterszoon Coen. De zeevaarder van de VOC was in de zeventiende eeuw betrokken bij slavernij.

Black lives matter

De door Beltman aangebrachte muurschildering bestaat uit een afbeelding van een reep van Tony’s Chocolonely, met daarbij de slogan ‘Black lives matter’. Tony’s Chocolonely heeft een zogeheten superstore nabij de Beurs.

Volgens zijn advocaat vindt Beltman het beeld bij zijn winkel “niet gepast”. Naast Beltman is nog een andere persoon aangehouden. De Beurs overweegt aangifte tegen het duo.

Beltman kwam na een verhoor op het politiebureau weer op vrije voeten. Het beeld van Jan Pieterszoon Coen is na de bekladding meteen weggehaald door de beurs van Berlage zelf.

Beeldenstorm

Tal van beelden van historische figuren met een mogelijk bedenkelijke reputatie zijn onderwerp van discussie geworden, sinds de zwarte Amerikaan George Floyd in Minnesota door een agent werd gedood en daarna wereldwijd een golf van protesten op gang is gekomen.

Tony’s Chocolonely is een Nederlands bedrijf dat strijdt voor slaafvrije chocolade. Naar het doel wordt vooral gestreefd door zelf zo veel als mogelijk slaafvrije chocolade op de markt te brengen. Het bedrijf koopt zelf cacao in bij Afrikaanse boeren.