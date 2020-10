Eigenaren van avond- en nachtwinkels zien de ‘drooglegging’ die het kabinet dinsdagavond waarschijnlijk zal aankondigen met lede ogen aan. “Mijn zaak draait voor de helft op de verkoop van alcohol.”

Volgens de uitgelekte routekaart met mogelijke nieuwe coronamaatregelen zal de verkoop van alcohol na 20.00 uur verboden worden in door corona zwaar getroffen gebieden. Op dit moment lijken zeven regio’s in Nederland te voldoen aan voorwaarde ‘zeer ernstig’ op de routekaart van het kabinet.

‘Juist druk vanaf acht uur’

Een potentieel verbod op de avondverkoop van drank is voor ondernemers met een avond- of nachtwinkel een zware dobber. Voor sommigen betekent het mogelijk zelfs het einde van hun zaak. Een van hen is Samir Hamidi, eigenaar van avondwinkel Gastromoon in Arnhem.

“Ik ben open tot twee uur ‘s nachts”, vertelt hij aan Hart van Nederland. “De meeste van mijn klanten druppelen vanaf een uur of acht ‘s avonds binnen. En iedereen begrijpt dat ze dan niet voor een pakje koffiemelk komen.”

Slaan klanten drank in?

Zijn avondwinkel draait voor de helft op de verkoop van alcohol, legt de ondernemer uit. De afgelopen dag heeft hij niet gemerkt dat zijn klanten massaal drank inslaan. “Het is in de avond altijd druk bij ons, maar een lange rij? Nee, heb ik niet gehad.”

“Als ik dicht moet, kan ik mijn handje gaan ophouden bij de gemeente omdat ik straks de huur niet meer kan betalen”, vreest Hamidi. “Ik mis straks mijn klandizie in de avonduren en dat wordt een flinke strop.”