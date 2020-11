Artsen vrezen 'levensgevaarlijke situaties' door mogelijke halvering spoedeisende hulp

Artsen in de spoedeisende hulp (SEH) maken zich grote zorgen over het mogelijke verdwijnen van meer dan de helft van de afdelingen in Nederland. Van de 87 locaties in zijn er over een paar jaar nog maar dertig tot veertig over, vrezen ze.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft afgelopen zomer een zogenoemde ‘houtskoolschets’ voor de acute zorg gepresenteerd. Het is nog maar een schets, maar SEH-artsen zijn bang dat de kwaliteit van de zorg flink achteruit zal gaan als de plannen worden doorgevoerd.

‘Mogelijk levensgevaarlijke situaties’

Zo is het de bedoeling dat sommige SEH’s ‘integrale spoedposten’ worden. Op die locaties is huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en een groot deel van de medisch specialistische zorg aanwezig, maar niet álle faciliteiten voor complexe of levensbedreigende situaties.

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) vreest dat er op veel plaatsen niet meer overblijft dan een ‘huisartsen+’-post. “Dat kan al snel leiden tot levensgevaarlijke situaties”, waarschuwt vicevoorzitter David Baden bij Hart van Nederland.

“Als iemand straks langskomt en toch naar een andere locatie moet, is dat kostbare tijd”, stelt Baden. “Maar belangrijker nog is dat sommige serieuze gevallen helemaal niet zullen worden herkend. Je hebt de juiste ervaring nodig, en een volledig ziekenhuis, om de juiste diagnose te kunnen stellen.”

‘Volledig uitgerust ziekenhuis nodig’

In het ziekenhuis Nij Smellinghe in het Friese Drachten maken ze zich ook zorgen om de toegankelijkheid van de zorg in de regio. Als de SEH daar verdwijnt, zouden patiënten moeten uitwijken naar bijvoorbeeld Leeuwarden of Assen, vaak tientallen kilometers verder weg. “Dan ben je al gauw dertig tot 45 minuten langer onderweg”, schat SEH-arts Lot Jansen.

Ook zij onderstreept het belang van een volledig uitgerust ziekenhuis, waar mensen met hun problemen terecht kunnen. “Een patiënt met buikpijn heeft zelf geen idee wat hem mankeert. Het kan onschuldig zijn, maar ook heel erg”, weet Jansen uit ervaring.

Om de juiste diagnose te kunnen stellen hebben artsen de faciliteiten van een ziekenhuis nodig. “Een laboratorium, de mogelijkheid om foto’s, echo’s of scans te laten maken”, geeft ze als voorbeeld. “Maar ook de expertise van andere dokters die kunnen meedenken. En als iemand naar de intensive care moet, kan hij gelijk door. Het hangt allemaal met elkaar samen.”

Ministerie reageert op kritiek

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt in een reactie aan Hart van Nederland nadrukkelijk dat de ‘houtskoolschets’ een “discussiestuk over de toekomst van de acute zorg” is. Artsen en andere betrokkenen kunnen nog tot 1 januari reageren op het stuk.

“Na afloop van de consultatie zullen we de reacties bundelen en samenvatten en aanbieden aan de Tweede Kamer”, laat een woordvoerder weten. “Daarna moet er nog veel gebeuren om alles uit te werken.” De zegsvrouw verwacht dan ook dat een definitief besluit aan een nieuw kabinet is.