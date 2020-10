Koos overleed aan een hartaanval nadat hij niet terecht kon bij twee overvolle ziekenhuizen

Het kabinet moet zich niet blindstaren op corona, maar ook oog houden voor de gezondheidsproblemen van andere groepen mensen tijdens de coronacrisis. Dit pleidooi van huisarts Felix van Wissel in Hart van Nederland dinsdagavond maakte veel los. De reacties van mensen die blij zijn met dit geluid stroomden binnen.

Hoe het mis kan gaan als de reguliere zorg in de verdrukking komt weet Caroline als geen ander. Ze verloor begin deze maand haar vader nadat hij na een hartaanval niet terecht kon bij de dichtstbijzijnde ziekenhuizen in Lelystad. Hij stierf uiteindelijk alleen in een ziekenhuis in Hilversum.

Alle bedden bezet

Koos van Blerkom stond nog volop in het leven. Hij werkte af en toe in een supermarkt en kookte als vrijwilliger bij Resto VanHarte in Lelystad. Op vrijdag 16 oktober werd hij na zijn werk niet lekker. Al snel werd een ambulance opgeroepen die hem naar een ziekenhuis wilde brengen. Bij het eerste ziekenhuis was de spoedeisende hulpafdeling door de grote drukte tijdelijk gesloten. Bij het tweede ziekenhuis waren alle bedden bezet.

Lees ook: ‘Iemand met corona mag niet meer aandacht krijgen dan iemand met kanker’

Het was voor Caroline lang onduidelijk naar welk ziekenhuis haar vader uiteindelijk werd gebracht. Toen ze telefonisch contact kreeg werd haar verteld dat haar vader zojuist was overleden. “Ik kan en wil niet te snel oordelen of het inderdaad te lang heeft geduurd voordat hij in het ziekenhuis lag, maar dat hielp natuurlijk niet mee.”

Corona bestaat

Hoewel het nog maar tien dagen geleden is dat ze haar vader heeft moeten begraven, vindt Caroline het belangrijk dat het verhaal gedeeld wordt. “Mensen moeten zich realiseren dat corona bestaat. Dat ten eerste. Maar ook dat het gevolgen heeft voor heel veel anderen in de samenleving. Iedereen moet dit serieus nemen, want dit kan het gevolg zijn.”