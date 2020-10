Stijging verwacht in aantal huishoudens in armoede: 'Vraag hulp!'

Het is zaterdag de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Een thema dat zeker in de huidige coronacrisis hartstikke actueel is. In Nederland kampen naar verwachting zo’n 650.000 huishoudens met een gemiddelde schuld van zo’n 40.000 euro.

Karen Iterson weet als geen ander hoe het is om schulden te hebben, en hoe moeilijk het is om daar weet uit te komen. Ze had bijna 30.000 euro schuld doordat ze na haar scheiding de huur en zorgtoeslag vergat te regelen. Daarbij had ze een rookverslaving, sloot ze een woekerpolis af en van haar bloemenzaakje bleef alleen een belastingschuld over. Een tijd lang leeft ze in angst voor deurwaarders: “Dan stapt er iemand uit met een map en dan denk je: ‘Die komt vast en zeker voor mij'”, vertelt Iterson. “Ik was altijd op mijn hoede.”

Toename

Door de coronacrisis is de verwachting dat het aantal huishoudens met schulden zal toenemen. “Ik maak mij heel veel zorgen om ZZP’ers en ondernemers die er nooit aan gedacht hebben dat dit hen zou overkomen”, vertelt staatssecretaris Bas van ‘t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De overheid is er volgens hem voor iedereen: “We trekken fors meer geld uit. En een ander ding is dat we mensen veel sneller gaan helpen. Ze wachten vaak lang tot ze zich bij het loket melden. En die schuld groeit dan ongelooflijk snel.”

Iterson weet zich uiteindelijk uit de schulden te werken. Ze gaat de schuldhulpverlening in en moet drie jaar lang van zestig euro per week leven. “Toen ik die hulp had ingeschakeld was het net alsof er iets van je schouders af viel”, legt ze uit. “Het komt nu allemaal goed.”

Schuldenpact

Deze week hebben tachtig gemeenten een schuldenpact gesloten. Het is een samenwerking tussen de overheid, gemeenten en een groot aantal instellingen en organisaties. “Wat we daar bijvoorbeeld doen is collectief schuld regelen”, legt Van ‘t Wout uit. “Dat betekent dat als jij tien schuldeisers hebt, dat je niet met alle tien in onderhandeling bent, dat niet die honderden brieven heen en weer gestuurd worden. Wat tot ongelofelijk veel stress leidt en tot vertraging.”

Als ambassadeur werkt Iterson nu voor het preventieteam van de gemeente Westerveld. “Ik vind het een fijn gevoel om als ambassadeur te zeggen: ‘Schaam je niet. Hoe vroeger je ermee begint hoe beter alles opgelost kan worden.'”