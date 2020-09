SP wil minimumloon jaarlijks met 2,5 procent laten stijgen

De SP wil dat het minimumloon de komende jaren fors omhooggaat. Volgens de oppositiepartij zorgt dat voor meer koopkracht voor de meer dan twee miljoen Nederlanders die het minimumloon of net iets meer verdienen.

De linkse partij komt daarom met een wetsvoorstel waarin wordt vastgelegd dat het minimumloon voorlopig jaarlijks met 2,5 procent stijgt. Dat komt bovenop de gebruikelijke stijging op basis van de cao-lonen.

Minimumloon nu tientje per uur

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het wettelijk minimumloon geen uurloon, maar geldt het voor een volledige werkweek. Op dit moment dat is bedrag vastgesteld op 1.680 euro bruto per maand, wat neerkomt op 387,70 euro per week.

Dat betekent dus dat het minimumuurloon afhangt van het aantal uren dat iemand per week werkt. Zo verdient een werknemer bij een veertigurige werkweek nu 9,70 euro bruto per uur. Mensen die 36 uur per week werken, verdienen iets meer: 10,77 euro bruto per uur.

‘Ook goed voor gepensioneerden’

Volgens de SP zorgt haar plan ervoor dat het minimumloon over acht jaar op 14 euro bruto per uur komt te liggen. Werknemers die net wat meer verdienen dan het minimumloon profiteren daar ook van, stelt de partij, omdat de verhoging een “stuwend effect” zou hebben.

Lees ook: Kinderen en ouders in armoede: ‘Redden het niet alleen met kinderbijslag’

Verder belooft de linkse oppositiepartij dat ook mensen met een uitkering en gepensioneerden erop vooruitgaan door de structurele stijging. Dit omdat uitkeringen als bijvoorbeeld de AOW en de bijstand gekoppeld zijn aan het minimumloon.

Meer belasting voor miljonairs?

De kosten van de plannen wil de SP dekken door miljonairs en grote bedrijven zwaarder te belasten. “Wat ons betreft is het tijd voor een nieuwe economie, waarin iedereen zijn eerlijke deel krijgt”, zegt SP-leider Lilian Marijnissen.

Uiteindelijk wil de partij dat het minimumloon 60 procent van het gemiddelde loon gaat bedragen. Nu is dat nog 45 procent. Bij een stijging van 2,5 procent per jaar duurt het tot ongeveer 2035 voordat die kloof is overbrugd.

Redactie/ANP