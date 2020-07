Zomerpretpakketten voor kinderen uit arme gezinnen: 'Elk uitje is leuk voor ze'

Voor veel kinderen is de zomervakantie een lange periode zonder vertier. Eén op de twaalf kinderen in Nederland groeit namelijk op in armoede. Speciaal voor hen is er het Zomerpretpakket van Nationaal Fonds Kinderhulp. Daarin zitten cadeaubonnen en speelgoed om de zomer gezellig door te komen.

“Een heel leuk idee”, vindt Jacqueline Oosterveen, moeder van tweeling Mina en Luna (10). Jacqueline kwam in financiële problemen toen ze haar baan kwijtraakte, fysieke klachten kreeg en dubbele woonlasten moest opbrengen vanwege een scheiding. “Niemand vraagt erom, soms is de situatie gewoon zo. Ik heb er geen schaamtegevoel over. Het kan echt iedereen overkomen. Een stoel heeft vier poten, als daar een aantal van wegvallen, wat moet je dan?”

Vooral voor de kinderen vindt ze het lastig. “Ze hebben al zo’n moeilijk jaar door het coronavirus en alle beperkende maatregelen. Dan wel naar school, dan weer niet. En nu vakantie. Elk uitje is leuk voor hen, ook om een beetje de zinnen te verzetten.”

Lange zomer

Volgens onderzoek van Nationaal Fonds Kinderhulp ziet 54,4 procent van gezinnen met een krappe beurs op tegen de zomervakantie. Het is een lange periode waarin de ruim 300.000 kinderen die in armoede opgroeien weinig bijzonders meemaken.

Het fonds deelt voor het vierde achtereenvolgende jaar pakketten uit. Dit jaar zijn het er 5000. Sponsoren zorgen voor de vulling en ook particulieren kunnen doneren. “Naast leuk is het ook nog eens heel erg nodig. Een beetje extra pret in de lange zomervakantie maakt voor deze kinderen echt het verschil”, zegt Jan Wezendonk, directeur Kinderhulp.