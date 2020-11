Almelose thuiszorgmedewerkers in gevaar door cliënten die het coronavirus verzwijgen

Cliënten die niet melden dat ze klachten hebben of die zelfs niet vertellen dat ze corona hebben. Erik Vuurboom, directeur van de Almelose thuiszorgorganisatie ZorgAccent, vermoedt dat ouderen binnen zijn organisatie het coronavirus verzwijgen. Zijn thuiszorgmedewerkers voelen zich onveilig.

Ondanks het dalende aantal coronabesmettingen ziet Vuurboom de besmettingen binnen ZorgAccent juist stijgen. Op maandag telde hij er alweer 32. Maar hij denkt dat het er meer zijn omdat niet alle cliënten met klachten zich laten testen. Daarom hoopt de directeur dat de maatregelen worden aangescherpt, al is dat niet zijn verwachting.

Dementie en complottheorieën

Volgens Vuurboom is het lastig om het onderwerp bespreekbaar te maken bij ouderen als ze besmet blijken. Daar zijn verschillende redenen voor. “Er zijn een aantal mensen die het gewoon vergeten. Zoals mensen die misschien dementiële klachten hebben”, aldus Vuurboom.

Maar dat is niet het enige probleem. Ouderen zijn namelijk bang om het te vertellen. Ze willen het contact met de familie niet verliezen. Maar ook cliënten die in complottheorieën geloven zitten er tussen.

Vuurboom heeft een brief verstuurd naar alle drieduizend cliënten en vraagt hen dringend om er alles aan te doen besmetting van zijn medewerkers te voorkomen. Door klachten te melden, zich te laten testen en een positieve uitslag zo spoedig te delen, een mondkapje te dragen en de hygiënevoorschriften te volgen.

Onveilig

Wijkverpleegkundige Saskia Postma hoopt dat de brief helpt. Zij voelt zich niet veilig omdat ze regelmatig bij mensen aan het werk is die -als ze eenmaal binnen is- klachten blijken te hebben.

Als mensen dat tijdig aangeven kan er met beschermingsmiddelen gewerkt worden. “We weten niet waar onze cliënten allemaal komen en of zij het meedragen. Ik maak mij op dit moment wel meer zorgen over mijn gezondheid”, stelt Postma.

‘Voorkom besmetting van mijn medewerkers’

De zorgdirecteur zou het liefste hulp krijgen van de GGD. “We hebben gevraagd of ze namen willen doorgeven van mensen die corona hebben en ook zorg van ons krijgen.” Een woordvoerder van de GGD in Twente geeft aan dat ze vanwege de privacywetgeving deze gegevens niet kunnen verstrekken.

