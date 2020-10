Ouderenzorg schreeuwt om vrijwilligers, maar extra handjes blijven weg

De thuiszorg en verpleeghuiszorg komen door de coronacrisis handen tekort. Branchevereniging ACTIZ luidt daarom de noodklok en doet een dringend beroep op de samenleving om als vrijwilliger de ouderenzorg te komen helpen. Een ruime meerderheid van de Nederlanders (67 procent) voelt daar echter niets voor.

Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 2200 mensen. Opvallend genoeg boden tijdens de eerste coronagolf in maart wel veel vrijwilligers zich om de druk op de ouderenzorg te helpen verlagen. Vrijwilligers boden hun hulp toen massaal aan, onder meer via Extrahandenindezorg.nl. Nu is de toeloop een stuk minder.

Geen angst voor besmetting

Overigens is de angst voor besmetting met het coronavirus geen beslissende factor in de keuze om de ouderenzorg een handje te helpen. Zo blijkt uit ons onderzoek. Bijna zeventig procent van de ondervraagden zegt dat angst voor besmetting geen rol speelt in hun keuze om niet als vrijwilliger aan de slag te gaan.