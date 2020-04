Besluit KNVB: Ajax eerste maar niet kampioen, Utrecht valt buiten de boot

Het seizoen in de eredivisie is afgesloten zonder kampioen. Na overleg met alle profclubs vond de KNVB het niet gepast een titelhouder aan te wijzen.

Ajax is wel de nummer 1, op basis van een beter doelsaldo dan AZ. De club uit Amsterdam krijgt daardoor het beste ticket voor de Champions League van volgend seizoen.

AZ en Feyenoord

Voor AZ, dat dit seizoen tweemaal won van Ajax, begint het Europese avontuur in het nieuwe voetbaljaar in de tweede voorronde van de Champions League.

Nummer drie, Feyenoord, mag de groepsfase van de Europa League in. Die beloning was eigenlijk gereserveerd voor de winnaar van de bekerfinale die niet wordt gespeeld. PSV en Willem II starten in de voorronden van de Europa League.

FC Utrecht accepteert besluit niet

Dat is zuur voor FC Utrecht. Die club had zich niet alleen voor de bekerfinale geplaatst. FC Utrecht heeft op de ranglijst ook maar drie punten minder dan Willem II, en een wedstrijd minder gespeeld.

FC Utrecht vindt het besluit over de verdeling van de Europese tickets onaanvaardbaar en accepteert vooral niet dat Feyenoord ten koste van de club uit de Domstad het ticket voor de groepsfase van de Europa League krijgt. Utrecht kondigt aan naar de voorzieningenrechter en de UEFA te stappen om het besluit aan te vechten.

Volgend seizoen

De eredivisie telt volgend seizoen dezelfde 18 clubs als het afgelopen seizoen. De KNVB heeft besloten dat er geen clubs uit het betaalde voetbal promoveren of degraderen. Dat is goed nieuws voor RKC Waalwijk en ADO Den Haag, de nummer laatst en voorlaatst volgens de laatste stand van de eredivisie. SC Cambuur en De Graafschap, de nummers één en twee van de eerste divisie, hoopten op promotie. Mogelijk verzetten ook zij zich nog tegen de uitspraak van de KNVB.

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB moest het seizoen in het betaalde voetbal beëindigen omdat er vanwege het coronavirus tot 1 september niet gespeeld mag worden.

ANP/Redactie