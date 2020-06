Jan van Zanen neemt afscheid als geliefd burgemeester van Utrecht

Het is de laatste werkdag van burgemeester Jan van Zanen van Utrecht. Hij ruilt na 6,5 jaar de Domstad in voor Den Haag. Het afscheid wordt dinsdag afgesloten met het luiden van de Dom-klokken.

Eind mei werd bekend dat Jan van Zanen de nieuwe burgemeester van Den Haag wordt. Hij volgt daar Johan Remkes op die de functie waarnam na het vertrek van Pauline Krikke. Zij trad in oktober vorig jaar af na een vernietigend rapport over de uit de hand gelopen vreugdevuren in Scheveningen tijdens de jaarwisseling.

Dichtbij de mensen

Van Zanen trad in januari 2014 aan als burgemeester en is geliefd in de Domstad, omdat hij dichtbij de mensen stond. De burgervader stelde zich steevast voor met “ik ben Jan en ik werk bij de gemeente”. Zijn vertrek kwam voor de meeste Utrechters als een complete verrassing.

Vandaag zwaait Jan van Zanen nog 1x keer naar Utrecht. Zijn Tour d’Utrecht zit erop. “Het was mijn taak om ervoor te zorgen dat het 350.000 koppige rood-witte peloton bij elkaar blijft”. Zijn brief aan iedereen lees je hier 👉https://t.co/mK5N3a36FP pic.twitter.com/MOBzotUAbQ — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) June 30, 2020

Vrijdag nam de burgemeester afscheid van stadsbewoners met een heuse fietstocht. Hij reed door alle tien de wijken van Utrecht, overal waar hij kwam werd hij in het zonnetje gezet met mooie woorden en cadeautjes. “Ik geniet en ben vereerd dat ik nog een paar dagen uw burgemeester mag zijn”, zei Van Zanen na afloop.

Zaterdag hebben bijna honderd inwoners een persoonlijke afscheidsboodschap opgenomen voor hun vertrekkende burgemeester. Op het stadhuis stond een videocamera waarop ze Van Zanen konden toespreken. “Het waren grappige, lieve en soms emotionele boodschappen uit het hart van de Utrechters”, aldus de gemeente.

Afscheid in Tivoli

De Utrechtse gemeenteraad neemt dinsdagmiddag in een buitengewone vergadering afscheid van de burgemeester. Het afscheid is niet in de raadszaal, maar in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Op die manier kunnen er meer mensen bij de bijeenkomst zijn en anderhalve meter afstand tot elkaar houden.

Aan het einde van de vergadering zullen de klokken van de Dom de burgemeester uitluiden. Van Zanen is beschermheer van het Utrechts Klokkenluiders Gilde. Vanaf woensdag neemt Peter den Oudsten tijdelijk de functie waar. Utrecht hoopt aan het einde van dit jaar een nieuwe burgemeester te kunnen benoemen.

ANP