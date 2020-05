Jan van Zanen voorgedragen als nieuwe burgemeester Den Haag

Jan van Zanen (VVD) wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe burgemeester van Den Haag. De Haagse gemeenteraad heeft hem donderdagavond voorgedragen.

De in Purmerend geboren Van Zanen (58) is nu nog burgemeester van Utrecht. Hij moet op 1 juli aan de slag gaan.

Vreugdevuren

Van Zanen moet de opvolger worden van Pauline Krikke. Zij stapte vorig jaar op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van de traditionele vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp tijdens de jaarwisseling. Sinds haar vertrek neemt oud-minister Johan Remkes waar als burgemeester van Den Haag.

De gemeenteraad vergaderde over de vacature achter gesloten deuren in Theater Diligentia, niet ver van de Hofvijver. De raadszaal in het stadhuis is te klein om alle 45 raadsleden plaats te bieden op 1,5 meter afstand van elkaar.

De aanbeveling van de raad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken. De ministerraad kiest uiteindelijk de nieuwe burgemeester, die daarna door koning Willem-Alexander wordt benoemd en door de commissaris van de Koning in Zuid-Holland wordt be√ędigd.

Redactie/ANP