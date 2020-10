Vanaf volgend jaar hangt er op elk station in Nederland een AED

Op ieder treinstation komt volgend jaar een AED (automatische externe defibrillator) te hangen. In samenwerking met de Hartstichting worden in totaal 450 van zulke hartstarters geplaatst op alle 350 stations in Nederland.

Bij een hartstilstand is de kans op overleven het grootst als een reanimatie binnen de eerste zes minuten begint met de inzet van zo’n AED. Dat is nu nog niet overal mogelijk omdat er simpelweg te weinig van dat soort apparaten hangen. Door het aantal AED’s uit te breiden naar alle stations willen ProRail en NS een bijdrage leveren aan een landelijk dekkend netwerk.

‘Sneller dan de ambulance’

Op de vijftig grotere stations is op dit moment al minimaal één AED aanwezig. Dat worden er meer. “Een burgerhulpverlener kan regelmatig sneller ter plaatse zijn dan de ambulance”, legt directeur Floris Italianer van de Hartstichting uit.

Lees ook: Nog steeds niet genoeg AED’s in Nederland: ‘Ik heb mijn leven er aan te danken’

De AED’s krijgen een plek die zo toegankelijk mogelijk is zodat ook in een straal rondom het station een apparaat voorhanden is bij een harstilstand. “Het station ligt vaak centraal, dus als mensen in de buurt van het station de AED nodig hebben, kunnen ze deze ook pakken”, aldus een NS-woordvoerder.

Bij stations met toegangspoortjes, is er minimaal één direct toegankelijk. “Ik ben zelf een naaste verloren aan een hartstilstand”, vertelt Anneke de Vries, directeur Stations bij de NS. “Een AED kan levensreddend zijn en daarom vind ik het ontzettend belangrijk dat er zo snel mogelijk AED’s komen bij alle stations.”

Lees ook: Vrouw biedt gestolen AED te koop aan op Marktplaats

Momenteel wordt gekeken naar de beste plekken om ze op te hangen. Naar verwachting start het plaatsen van de hartstarters begin volgend jaar.

Eerste hulp in coronatijd

Uit onderzoek van het Rode Kruis bleek eerder dat een op de drie Nederlanders ondanks het coronavirus eerste hulp wil verlenen aan een vreemde. Ook al betekent dat dat niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden van de persoon in nood.

Mond-op-mondbeademing is in deze tijden natuurlijk een risico. Toch wil 11 procent van de ondervraagden dit wel doen bij levensgevaar. Het advies bij reanimatie is echter om te kijken (en dus niet te luisteren en voelen) of een slachtoffer nog ademhaalt en de hulpdiensten te bellen.

Lees ook: Een derde van de Nederlanders wil eerste hulp verlenen aan vreemde, ook zonder afstand

“Eigen veiligheid is het belangrijkste”, benadrukte de hulporganisatie destijds. “Wanneer je je niet comfortabel voelt om fysiek EHBO te verlenen en dicht bij iemand te komen, is het het beste om te kijken hoe je kunt helpen van afstand.”

“Natuurlijk blijft het altijd van groot belang om direct te handelen wanneer iemand in gevaar is”, aldus het Rode Kruis. “Afhankelijk van de ernst van de situatie 112 of de huisartsenpost bellen is dan altijd de belangrijkste stap.”

Redactie/ANP