Vrouw biedt gestolen AED te koop aan op Marktplaats

Een 30-jarige vrouw uit Utrecht is aangehouden nadat zij een gestolen AED te koop aanbood via verkoopsite Marktplaats. Het apparaat werd eerder gestolen aan de Melissekade in Utrecht, op 1 september greep een hulpverlener zelfs mis bij een oproep tot reanimatie.

Een alerte Marktplaatsgebruiker zag vrijdag 4 september een AED (Automatische Externe Defibrilator) te koop staan. De man vertrouwde het zaakje niet, omdat de te koop aangeboden AED een nieuw model is, dat doorgaans niet wordt doorverkocht.

Navraag bij de AED-organisatie leerde dat het inderdaad om een nieuw model bleek te gaan, dat gestolen moest zijn. De politie werd ingelicht, waarna de aanbieder van het apparaat nog diezelfde avond werd aangehouden. De AED is inmiddels weer terug bij de rechtmatige eigenaar aan de Utrechtse Melissekade.

Beeld ter illustratie, via ANP