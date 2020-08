OM observeerde advocaten in klopjacht op Ridouan Taghi

In de klopjacht op topcrimineel Ridouan Taghi heeft justitie vorig jaar twee advocaten gevolgd toen hij naar Dubai afreisden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Het AD schrijft vrijdag dat de betrokken advocaten, Nico Meijering en Leon van Kleef, woedend zijn over de observaties en zeggen dat de politie hen hiermee ernstig in gevaar brengt. Volgens de krant ontving de politie in juni 2019 een tip dat Meijering Taghi hoogstwaarschijnlijk in Dubai zou ontmoeten.

In een verklaring zegt het OM nu dat de opsporing van de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo toen nog in volle gang was. “Hij stond op de Nationale Opsporingslijst en was de meest gezochte verdachte voor de Nederlandse politie en justitie”, staat in de verantwoording.

‘Kort’ geobserveerd op Schiphol

Het OM zegt dat het achterhalen van Taghi’s verblijfplaats en zijn aanhouding “de hoogste prioriteit” hadden, “gelet op de zeer ernstige verdenkingen tegen hem”. In de klopjacht naar de topcrimineel kwam dus de tip binnen dat advocaat Meijering in Dubai met Taghi zou afspreken.

Om die informatie te “verifiëren” werden de vluchtgegevens van de advocaat opgevraagd. Daarna werd hij “kort” geobserveerd op Schiphol om vast te stellen of hij daadwerkelijk naar Dubai ging. Ook werd de politie in Dubai gevraagd om hem na aankomst te volgen, erkent het OM nu.

Inbreuk op vertrouwelijke relatie?

Volgens justitie werd besloten om Meijering te volgen omdat hij niet de advocaat was van Taghi. Net als zijn kantoorgenoot Van Kleef, die met hem bleek mee te reizen op de vlucht naar Dubai. “Door hen te observeren zou daarom geen inbreuk worden gemaakt op de vertrouwelijke relatie van een advocaat met zijn cliënt.”

Ridouan Taghi werd destijds – en wordt nog steeds – vertegenwoordigd door advocaat Inez Weski. Naar aanleiding van de berichtgeving door het AD zijn Meijering en Van Kleef donderdag door het OM geïnformeerd over de observaties.

Meijering staat in het Marengo-proces twee andere verdachten bij, waaronder Saïd R., de rechterhand van Taghi. In een reactie reageert de advocaat kwaad op de onthullingen over het volgen. Hij heeft geen goed woord over voor de verklaring die justitie geeft voor de uitzonderlijke actie. Het OM is volgens hem “losgeslagen”.

