Actie tegen ‘ontpaarding’ in Noordwijk: 'De helft moet naar de slacht'

In de gemeente Noordwijk moeten de eigenaren van zo’n vierhonderd paarden op zoek naar een nieuwe verblijfplaats voor hun dieren omdat de gemeente een einde wil maken aan de ‘verpaarding’. De paarden staan op landjes die bedoeld zijn als bollengrond.

Tientallen jaren werden de paarden gedoogd. Maar de gemeente wil nu dat de grond alleen nog gebruikt wordt voor bollen. De eerste groep paardeneigenaren heeft inmiddels een brief van de gemeente gekregen. Hierin staat dat ze drie maanden de tijd krijgen om hun land leeg te halen.

Ten einde raad

De eigenaren van de landjes zijn ten einde raad en voeren actie. ‘Waarom Weg?’ is er op de actieborden te lezen. Er is een petitie gestart en kinderen voeren een handtekeningenactie.

Omdat er op zo’n grote schaal gehandhaafd wordt is er in de wijde omtrek geen andere plek voor hun paarden te vinden. “Het is verschrikkelijk, heel triest”, vertelt Inky Dol, een van de paardeneigenaren, aan Hart van Nederland. “Het zijn zoveel paarden die allemaal weg moeten, waarschijnlijk gaat de helft naar de slacht.”

Bollengrond

De gemeente handhaaft sinds 1 januari omdat ze niet willen dat de “landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de bollenstreek verdwijnen”. Daarnaast speelt de economische waarde van de bollengrond een rol.

“Het zijn inderdaad stukjes die al heel lang in gebruik zijn, maar je ziet een vermeerdering”, laat wethouder Sjaak van den Berg weten. “Steeds meer stukjes worden omgezet en krijgen een ander gebruik dan dat wij als gemeente in onze bestemmingsplannen hebben aangegeven.”