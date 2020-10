150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die dood moeten. Dit tot grote woede van een groep demonstranten vandaag bij het provinciehuis van Flevoland. De boosdoener in hun ogen? Staatsbosbeheer die de populatie grote grazers wil terugdringen naar 1100.

De demonstranten vinden dat het helemaal niet nodig is om de konikpaarden af te maken. Ook maken ze zich zorgen over plannen om het paardenvlees voor consumptie aan te gaan bieden. Eerder zou al een te hoog gehalte van het zware metaal cadmium zijn gevonden in de levers van de paarden. Cadmium kan schadelijk zijn voor mens en dier.

‘Konikpaarden moeten hier weg’

Eddy Nagel is een van de demonstranten die zich vandaag hard maakt voor de 150 paarden. Hij maakt zich vooral druk over de bestemming van het paardenvlees. “Het zou een hele gekke situatie zijn dat we besmette dieren gaan aanbieden ter consumptie. Dit sluit aan op eerdere gifschandalen.” Volgens Nagel komt het te hoge cadmium-gehalte bij de paarden door slib dat is gestort bij de Oostvaardersplassen. Hij zegt dat meer grond van natuurgebieden in Nederland vergiftigd zijn.

Maar de groep wil ook dat Staatsbosbeheer het beheer van de Oostvaardersplassen gaat veranderen. Ze zeggen dat grote grazers niet thuishoren in het gebied en willen geboortebeperking, zodat er minder grazers hoeven te worden afgeschoten. “Het is een drama en het blijft een drama,” zegt een demonstrant. “Het gebied is ongeschikt. Die grote grazers moeten gewoon eruit of ze moeten de verzorging krijgen die elk normaal landbouwhuisdier krijgt. Dit zijn uitgezette landbouwhuisdieren.”

‘Enige optie’

Boswachter van de Oostvaardersplassen Hans-Erik Kuypers zegt tegen Hart van Nederland dat voor de paarden een alternatief wordt gezocht in gebieden binnen en buiten Nederland. Maar die gebieden zijn lastig te vinden en dat is dan ook niet gelukt. “De enige optie die we nu hebben is om de dieren naar het slachthuis te brengen,” zegt de boswachter. Geboortebeperking is volgens de boswachter geen goed idee. “Dat is heel moeilijk uitvoerbaar en het is de vraag of je dit wil. De dieren die er nu rondlopen zijn vrij levende dieren die natuurlijk gedrag kunnen laten zien. Voortplanting is een cruciaal onderdeel.”

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zegt dat Staatsbosbeheer verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het vlees, maar dat dit altijd wordt gecheckt voor het in de schappen belandt. “Als de waardes te hoog zijn, mag het vlees niet worden verkocht,” aldus een woordvoerder van NVWA. Naast konikpaarden worden edelherten en heckrunderen uit het gebied gehaald. Deze soorten worden ook afgeschoten.