Paardenopvang slachtoffer van 'hondsbrutale' diefstal: 'Ze deden er meer dan een uur over'

‘Hondsbrutaal’, zo noemt de Henk ten Napel uit Enschede de diefstal van afgelopen weekend bij zijn paardenopvang. De dieven namen van alles mee: zadels, bladblazers, een kettingzaak, hogedrukreiniger en een cameralens ter waarde van 1.600 euro. Henk schat de totale schade op zo’n 15.000 euro.

Dierenvriend Henk is samen met dochter Calijn eigenaar van Paard Zoekt Baas. De opvang zit in Gronau, net over de grens bij Enschede.

Op beeld

Afgelopen zaterdagnacht slaan de dieven toe. “Er is eerst iemand geweest om te kijken. Toen sprong de buitenlamp aan en rende hij heel hard weg.” Maar het weerhoudt de dieven er niet van hun slag te slaan. Tien minuten later komen ze terug. In totaal zijn ze ongeveer een uur lang bezig bij de stal. Juist dat de daders zo lang de tijd nemen, vindt Henk ‘hondsbrutaal’. ”Wat voor opvoeding heb je dan gehad?”, vraagt Calijn zich hardop af.

Hoewel de dieven op camera staan, zijn ze eigenlijk niet te herkennen. Henk: “Ik weet niet of het bekenden zijn geweest. Het kunnen net zo goed een stel Polen zijn geweest.” Eén ding verbaast de bestolen paardenliefhebber wel: “Ze hebben de hoofdstellen laten hangen. Die kosten ook al snel 150 euro of meer per stuk.”

Henk heeft aangifte gedaan bij de Duitse politie en hoopt dat de verzekering een groot deel van de schade uitkeert. De paardenopvang draait volledig op vrijwilligers en is afhankelijk van donaties.

800 paarden opgevangen

Henk richtte Paard Zoekt Baas acht jaar geleden op samen met dochter Calijn. “We hebben in die tijd al achthonderd paarden opgevangen.”

Mensen die vanwege financiële problemen bijvoorbeeld afstand van hun paard moeten doen, kunnen bij Henk en Calijn terecht. “Als je normaal van je paard af wilt, moet je al snel 500 euro of meer betalen als je hem ergens naartoe brengt.” Ook vangen vader en dochter mishandelde en verwaarloosde paarden op.